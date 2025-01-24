Міноборони розробляє нову зимову маскувальну форму для спецпризначенців
Міністерство оборони України працює над проєктом нового зимового маскувального костюма для спецпризначенців
Про це повідомило Міноборони.
Костюм призначений для використання в польових умовах під час виконання взимку бойових завдань військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення.
У Міноборони зазначили, що нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, які надають додаткову функцію маскування.
Крім того, конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг, наголосили у відомстві.
"Новий зимовий маскувальний костюм – це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах. Ця робота ґрунтується на практичному досвіді наших захисників і є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни", – додав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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