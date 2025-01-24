У ЗСУ впроваджують нові покращені стандарти стоматологічної допомоги військовим
Міністерство оборони та громадська організація "Дентал Фронт" уклали меморандум про співпрацю, який передбачає спільні зусилля з впровадження нових стандартів і технологій у сфері стоматллогії
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Документ передбачає, що у підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців. Для цього Збройні Сили забезпечать сучасним обладнанням, включаючи рентгенологічне.
"Міноборони працює над всебічним покращенням надання медичної допомоги нашим військовим. Ця домовленість має на меті долучити ресурси громадського сектору для більшої доступності та кращої якості надання стоматологічних послуг", – сказав Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко після підписання меморандуму.
Згідно з документом, також будуть оновлені нормативи, порядки та стандарти надання стоматологічної допомоги військовим.
Крім того, планується удосконалити ідентифікацію полеглих військовослужбовців. Зокрема, шляхом експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу.
- Міністерство оборони України замінить застарілу "форму 100" на електронну первинну медичну картку, яка удосконалить надання меддопомоги військовим.
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