Підприємствам оборонної промисловості хочеться прогнозованості: виконавчий директор NAUDI Гончаров про конфлікт між Міноборони та АОЗ

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Для процесу виробництва озброєння прогнозованість є одним з найважливіших чинників. У нас потреби і замовлення не завжди прогнозовані. Практика показує, що наприкінці року державні замовники починають хаотично укладати контракти і здійснювати попередні оплати. Це ніколи не сприяло плановому випуску продукції, оскільки виробництво будь-якої військової продукції є тривалим. До нього залучено багато підприємств", - зазначив Гончаров.

За його словами, конфлікт між Міноборони та АОЗ негативно позначився на взаємодії найбільшого державного замовника та виконавців.

"Чим більше хаосу в процесі, тим менше ефективного результату. Ми не на 100% ефективно відпрацювали щодо контрактування озброєння і військової техніки у січні. Не було зрозуміло, хто є керівником і хто має підписувати контракти. Ми завжди намагалися пояснити необхідність укладення довгострокових контрактів, щоб убезпечити себе від подібних проблемних питань, коли важко зрозуміти, з ким підписувати контракти", - додав він.

Підприємства Національної асоціації оборонної промисловості України також зазнали негативного впливу на свою роботу через проблеми у державного замовника. Ситуація ускладнюється ще й тим, що до 28 лютого потрібно знову пройти процес кваліфікації критичності підприємств для бронювання співробітників, - зауважив виконавчий директор NAUDI.

"Для отримання статусу критичності треба мати підписаний діючий державний контракт. Не виключено, що у підприємства діючий державний контракт закінчився в кінці 2024 року, і новий контракт на 2025 рік ще не укладений через невизначеність у керівництві Міністерства оборони та АОЗ. Це може призвести до того, що на кінець лютого досі не буде підписаного контракту на постачання і виготовлення озброєння, відповідно працівники того чи іншого підприємства можуть не бути заброньовані", - пояснив він.

Саме тому всім підприємствам та учасникам ринку хотілося б більше прогнозованості, сталості та відсутності конфліктів у сфері головного державного замовника, - сказав Гончаров.

"Це дещо нівелюється тим, що не тільки Міністерство оборони є замовником продукції, є інші складові Сил безпеки і оборони, які здійснюють планові закупівлі та контрактування на продукцію, яку виготовляють українські підприємства. Проте, для подальшого сталого розвитку ринку бажано уникати таких проблемних питань і конфліктних ситуацій", - резюмував він.

Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Пізніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу на те, що з 29 січня в державному реєстрі Марина Безрукова знову була вказана як керівниця АОЗ. В Агенції оборонних закупівель це прокоментували та заявили, що Безрукова є чинною директоркою з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.

Міністерство оборони 30 січня подало скаргу до Міністерства юстиції щодо внесення змін у відомостях про керівника АОЗ. Мін'юст анулював попередні зміни, а Міноборони повідомило, що контракт з Безруковою не продовжуватимуть.

31 січня у Міністерстві оборони України запевнили, що конфліктна ситуація в Агенції оборонних закупівель не вплинула на якісне постачання зброї для ЗСУ.