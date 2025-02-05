"Ймовірно, це ракета "Паляниця": удар по НПЗ у Краснодарському краї РФ та технології, які пропонують ЗСУ українські новатори. Колонка Сергія Згурця

Повернення з полону

Почну з гарної новини, що сьогодні Україна повернула з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, які потрапили в полон і в Маріуполі, і в Запорізькій області. Деякі з цих хлопців були в полоні понад два роки, так що це дійсно гарна новина.

Удар по російському НПЗ

А далі до інших гарних новин. Сьогодні наші Збройні сили та наші дрони атакували російські військові об'єкти в Краснодарському краї Російської Федерації. Окупанти заявили про пожежу на території російського підприємства "Албашнефть". Це фактично такий мініНПЗ, який задіяний в постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії. Начебто в цій новині немає нічого особливого, але все-таки є одна деталь.

На одному відео помітно, що засіб ураження, який атакує російський нафтопереробний завод, світиться. Тобто фактично це не звичайний дрон, який зазвичай використовується для ударів по російських об'єктах, а, ймовірно, крилата ракета, яка використовувалася для удару по російському нафтопереробному заводу.

Тобто фактично це перше відео, яке свідчить, що наші нові розробки, зокрема, ймовірно, ракета “Паляниця”, яка має дальність до 700 кілометрів, можливо, використовувалася під час ударів по російському НПЗ. До того ж, якщо говоримо про статистику, то минулого року було завдано ударів по понад 83 російських об'єктах. За січень таких ударів було вже 20. Побачимо, що буде в лютому, цей процес набуває обертів.

Росія продовжує атакувати Україну дронами

Російська Федерація сьогодні так само здійснила атаку "шахедами" по Україні. Було використано 104 дрони, половина з них була збита, половина - втрачена. Ворог збільшує кількість "шахедів" під час атак. Якщо, зокрема, в січні 2024 року противник використовував під час атак 378 дронів, то в січні 25-го року ця кількість збільшилася до 2 599.

Тож бачимо нарощування кількості російських дронів, але це означає, що наші засоби протидії мають бути достатньо ефективними. І ми бачимо, що, власне, всі дрони, які ворог використовує, збивають або засобами протиповітряної оборони, або наші чергові групи, які мають всі можливості для того, аби знищувати ці засоби враження противника.

Нові технології, які пропонують ЗСУ українські новатори

Ну, а далі ми поговоримо про нові технологічні рішення, які дозволяють нашим Збройним силам бути більш потужними і ефективними. Буквально вчора ми говорили про роботизовані платформи, які виготовляють на Тернопільщині. А зараз поговоримо про розробки компанії Farsight Vision, це міжнародна компанія, але її керівництво зі Львова.

"Власне, у нас вся історія почалася от з цього пристрою, який ми почали робити, зважаючи на те, що більша частина польотів наших дронів, літаків розвідувальних тощо відбувається в умовах дії РЕБу. Відтак, неможливо отримувати постійно в реальному часі інформацію про географічні координати, де відбувається та чи інша ситуація, і де розташовані об'єкти інтересу. Тому важливо було зрозуміти, як нам дані, які збирають наші дрони, наші розвідувальні літаки, обробляти в цифрові карти і в 3D-моделі з тим, щоб їх прив'язувати до графічних координат і на них визначати об'єкти інтересу. А також показувати зміни на картах. Ну і саме завдяки цьому пристрою, ми надаємо таку можливість для виконання різноманітних планувань, місій, коригувань тощо", - розповіла Вікторія Яремчук, CEO і співзасновниця компанії Farside Vision.

Тобто, як я зараз усвідомлюю, це фактично безпілотник літає над певною територією, але він записує відео або робить фото, радше відео з камери. Є масив даних, але потім цю флешку оператор після завершення польоту вставляє у цей пристрій. І він уже може отримати цифрову карту місцевості з висотами і зрозуміти, де, який об'єкт розташований, на якій висоті. Це додає, власне, нові знання оператору розрахунку.

"Дуже важливо, що, власне, дрони, як ми знаємо, передають дані в режимі польоту. Тобто стрімлять дані і оператори, чи ті, хто переглядає ці стріми, бачать якісь об'єкти. Але вони не бачать, вони не знають, де вони. Тобто вони, наприклад, бачать якийсь танк, скажімо, на стрімі, але важко зрозуміти, де саме він перебуває, тому що дрон летить. І тому можливість отримати геоприв'язані об'єкти інтересу - це дуже важливо для того, щоб, по-перше, правильно діяти з ними. І, по-друге, для того, щоб планувати наступні дії щодо руху ворога", - зазначила вона.

За словами операторів, якщо вони отримували відео, то його опрацювання часом займало до восьми годин. А тепер, якщо ми маємо це рішення, то фактично можемо за короткий проміжок часу визначити, що змінилося на місцевості, де з'явився ворожий об'єкт. Можемо назвати тип цього ворожого об'єкта і при цьому ще мати розуміння висот, де саме це відбувається. Тобто це фактично нова додана реальність з новими даними, які дозволяють нашим підрозділам діяти більш ефективно.

"Ну і насправді 8 годин - це оптимістичний час, і деколи він буває суттєво довший. Наш інтерес полягав у тому, щоб звузити, скоротити цей період часу до однієї години і за можливості скоротити ще до 30 хвилин тощо. Окрім того, ми знаємо, що лінія бойового зіткнення змінюється дуже динамічно, і будь-які наявні карти чи навіть супутникові знімки не дають справжньої картини, розв'язки доріг чи перехресть, чи просто якоїсь місцевості. І дуже часто ситуація може кардинально помінятися в межах годин, коли виступає якась чи група тактична, чи БМП", - зауважила Вікторія Яремчук.

Тобто коли Сили оборони пересуваються на якійсь території, важливо розуміти, в якому стані ця територія, куди вони виступають, як там змінився ландшафт: "Тому що, уявімо, ми їдемо в авто - БМП чи танку - і приїжджаємо до точки, де на карті в нас розгалуження доріг, а там нічого, абсолютно - просто якісь вирви, і ми не розуміємо, куди рухатись далі. Можливість мати 3D модель, яка свіжозгенерована з польоту дрона чи літака, дає можливість орієнтуватися на місцевості швидко і відповідно уникати за можливості, при використанні, при плануванні додаткових жертв".

"На даний момент ми працюємо, по суті, з будь-якими типами мультироторів, тобто це різноманітні коптери, які виконують не лише розвідувальні функції, а також розвідувальні, чи так звані АSR-крила, які виконують також як розвідувальні місії, так і комбіновані місії. Ми не працюємо лише з FPV-дронами, тому що там є певні особливості аеродинаміки польоту і виконання інших завдань", - розповіла співзасновниця компанії Farside Vision.

Ми знаємо, що наші військові користуються розповсюдженим програмним забезпеченням "Кропива" у форматі і програмного забезпечення, і самого планшету, який дає можливості операторам мати низку пластів розуміння інформації.

Вікторія Яремчук розповіла, чи адаптивне їхнє рішення до планшету "Кропива".

"Насправді дуже важливо співпрацювати з екосистемою рішень для того, щоб надавати, підсилювати фактично наявні рішення. І насправді в ситуації повномасштабної війни, коли ситуація дуже швидко змінюється на фронті, дуже багато невідомих, значно краще працювати вже зі знайомими інструментами і їх підсилювати, а не надавати неймовірну кількість різних інструментів, які між собою ніяк не працюють. Тому насправді ми надаємо оці пласти карт, як у "Кропиву", так і у систему ситуативної обізнаності "Дельта". Відтак, наші користувачі, наші Сили оборони можуть використовувати свіжі оці ортофотомапи і 3D моделі, як пласти в "Кропиві" або в "Дельті"", - зауважила вона.

Різні українські підрозділи закуповують у компанії Farside Vision і програмне забезпечення, і самі пристрої.

"Я ще не згадала, що пласти, які ми обробляємо з польотів літаків і дронів, також використовуються системами ведення бою, такими як Combat Vision та Attack. Тобто для відповідно різних застосувань, різних цілей, і не згадуючи якісь конкретні частини чи підрозділи зі зрозумілих причин, використовують різні підрозділи чи Сили оборони. І це не лише Збройні сили. Тобто це ширші Сили оборони для перш за все планування місії і розвідки. Але також і для інших цілей: коригування чи для того, щоб тренувати пілотів різних безпілотних апаратів. Тому насправді ми працюємо на різних ланках. Переважно це тактичний рівень, але карти можуть використовувати також і на вищому рівні", - розповіла спеціалістка.

Для мене це була певна несподіванка, коли я дізнався про це рішення. Вікторія Яремчук зазначила, що їхні розробки відомі багатьом українським захисникам.

"Ми співпрацюємо насправді з досить багатьма підрозділами, але я і не хочу казати, тому що це досить така чутлива інформація, що ми відомі всім, або певним конкретним групам чи бригадам, чи батальйонам, чи полкам. Я хочу сказати, що більшою мірою нас використовують насправді ті бригади чи полки, чи батальйони, які тяжіють до використання новинок, якихось технологічних проривів тощо. І в нас є досить успішні результати роботи спільно з іншими наявними інструментами. Ми насправді дуже відкриті до співпраці з різними видами, родами військ. І зважаючи на те, що є попит, щоб використовувати, наприклад, такий елемент, як 3D-моделювання для ситуаційної обізнаності у різних родах військ", - сказала вона.

Співзасновниця компанії Farside Vision зауважила, що очікують більшого впровадження і їхнього інструменту, і поєднання з іншими інструментами, адже такі рішення дають швидкість і можливість розуміти ситуацію краще.

"А в кінцевому результаті це дає можливість зменшення кількості втрат з нашого боку. Також хотілось би згадати про те, що дуже невелика кількість на цей час використовує такий наш функціонал, як доповнена реальність. Тобто якою можна скористатися або у так званих VR-окулярах, або у VR-шоломах для того, щоб мати повне занурення в розуміння ситуації. Тобто пролетів дрон над невідомою абсолютно територією, ми отримали 3D-модель, 3D модель завантажується у VR-окуляри, і чи пілот, чи керівник місії якоїсь, яка буде на цій території виконуватись, може пройти фактично по цій території до того, як люди насправді заходять на цю територію. І мати розуміння, що буде чекати цю групу людей під час перебування там", - вважає вона.

Варто також згадати про розвиток наземних роботизованих платформ, де просування по ландшафту є проблемою. Часом незрозуміло, де, наприклад, яма, де її немає.

"Насправді ми вже співпрацюємо з деякою кількістю розробників, виробників наземних роботизованих комплексів для того, щоб допомагати у навігації щодо карти висот і розумінні змін в ландшафті. Тому що знову ж таки ті дані, які даються з супутникових знімків чи з офіційних карт, часто застарілі або неточні, або вони мають певні невідповідності у зв'язку з погодними умовами. Тому що, наприклад, в умовах хмарності, туману, знімки з супутника будуть не дуже результативними і не потрібними навіть", - зазначила експертка.

Вікторія Яремчук має десятирічний досвід стартапів, працювала на американському ринку, на європейському ринку. Й розповіла, чи ці рішення є унікальними.

"Спілкування, наприклад, зі спеціалістами, фахівцями, зацікавленими з армії країн НАТО і також, власне, з досвіду попередньої роботи з софтверними продуктами на ринках Америки, західної Європи щодо, власне, геоінформаційних систем, можу сказати, що є велика надія у, власне, країнах НАТО на супутники. Тобто просто величезна надія, що супутники вирішать все. І в умовах фронту в Україні вони помиляються насправді, на жаль. Тому що настільки динамічно змінюється фронт, настільки динамічно змінюється ситуація, що неможливо отримувати дуже деталізовану інформацію із супутників так швидко і часто, як потрібно на даний момент. Не виключено, що технології будуть змінюватися, і, можливо, ми зможемо це отримувати за якийсь період часу. На даний момент це неможливо, і насправді це також дуже дорого", - сказала вона.

Також необхідна ціла екосистема, інфраструктура для того, щоби керувати обробкою величезного масиву даних із супутників.

"Водночас, на противагу цьому рішення використання даних з дронів чи з розвідувальних літаків дає можливість не лише здешевити, але насправді уточнити дані на певній ділянці, ситуація на якій дуже швидко змінюється, і давати насправді перевагу, кількісну, якісну перевагу. Унікальність полягає в тому, що певні існуючі вже технології, абсолютно інакше використані з додаваннями певних новинок, наприклад, опрацювання в умовах без GPS, без GNSS чи GPS-координат, опрацювання в умовах екосистеми роботи з інструментами ситуаційної обізнаності чи ведення бою", - сказала вона.

Спеціалістка зауважила, що аналітику можна іноді пришвидшити в десятки разів.

"Надавання можливості через ці інструменти, через ці свіжі карти суміжним підрозділам співпрацювати швидко і якісно. Також, що дуже важливо, бо насправді це річ, яка в рази пришвидшує, навіть деколи в десятки разів пришвидшує аналітику, це є застосування моделей штучного інтелекту, які ми розробляли для того, щоби не лише аналізувати минулі зміни, тобто на пластах карт, а й передбачати зміни. Тому що можливість аналізувати умовно, яким чином велися постріли, який візерунок пострілів, яким чином по годинах дня вони відбуваються. Знайти їхню логістику - як, яким чином відбувається якесь їхнє планування в часі тощо. І це дає можливість передбачати зміни", - розповіла Вікторія Яремчук.

Тобто фактично у нас має бути ще складова роботи - це штучний інтелект, розпізнавання образів і створення баз даних у цьому напрямку.

"Тому ми, власне, вирішили, що маємо надавати не лише просто саму технологію, яка обробляє дані, але і платформу, яка дає можливість працювати аналітично з цими даними і накопичуючи дані, надавати оцей історично-прогностичний спосіб роботи з даними", - зазначила вона.

Компанія Farside Vision співпрацює з українським урядом.

"Нам дуже пощастило бути частиною платформи BreyOne, яка і допомагає, і контактує з командою компаній, які розробляють щось для Сил оборони. Власне, з міністерствами, а також з представниками Сил оборони, і допомагає навіть співпрацювати командам разом між собою для того, щоб кращий результат був для Сил оборони. Я, користаючись нагодою, подякую команді за те, що вона працює 24/7 - всі дні тижня, підтримуючи як наших користувачів, так і в розробці, тому що тут в нас абсолютно унікальна ситуація, в якій ми отримуємо зворотний зв'язок від наших користувачів і надаємо їм результат за цим зворотним зв'язком. Інколи це ситуація в межах до години часу, деколи це години часу і так далі, - це надзвичайно швидкий обмін", - сказала вона.

Вікторія Яремчук наголосила, що всі її колеги об’єднані однією метою.

"Команда якось дає собі раду в такій досить стресовій ситуації. Але насправді це фахівці і люди, напевно, зі спільними інтересами, які зібралися разом. Хочу, звичайно ж, відзначити співзасновника Володимира Неп'юка, який погодився залучитися в цю доволі складну технологічну історію. Але ми всі об'єднані однією мотивацією насправді. І тому люди, які залучилися, я не можу їх називати, крім Володимира. Вони всі спеціалісти у досить вузьких галузях. Це 3D-моделювання, це XR чи VR, Computer Vision, комп'ютер машини зір, штучний інтелект, геопросторові системи тощо. І, звичайно, наша мотивація очевидна - вона в тому, щоб побудувати продукт який потім можна використовувати. Зараз він, ми сподіваємося і бачимо цей зворотний зв'язок, допомагає Збройним силам, але він може допомагати не лише Збройним силам", - розповіла CEO і співзасновниця компанії Farside Vision Вікторія Яремчук.