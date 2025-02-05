Путін не зацікавлений у жодних переговорах, і чим швидше адміністрація Трампа це усвідомить, тим краще для всього світу, - дипломат Єльченко

Таку думку висловив дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019), Надзвичайний і Повноважний посол Українив США (2020-2021) Володимир Єльченко в етері Еспресо.

"Путін, здається, абсолютно не зацікавлений у жодних переговорах. Чим швидше адміністрація пана Трампа це зрозуміє, тим краще буде і для нас, і для Європи, і для всього світу. Адже сьогодні немає ніяких ознак, які вказували б на те, що Росія погодиться навіть на ті умови, які при всій їх невигідності для України могли б бути тимчасово прийняті українською стороною. Сьогодні такої готовності немає. Кожен день обстріли, продовжується наступ російських військ на сході України. Лише максимальне озброєння України, щоб вона могла не просто протистояти Росії, а перемогти її, тотальне економічне та фінансове ембарго проти Росії зможе зупинити агресію Путіна", - зазначив він.

Для того, щоб знайти "золоту середину", потрібні перемовини, в першу чергу, між Україною та США, між тими людьми, які будуть безпосередньо залучені до можливих майбутніх контактів з російською стороною.

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"Якщо Трамп хоче бути посередником між цими двома країнами, то має шукати "золоту середину" і поступки, на які могли б піти обидві сторони, щоб зупинити цю війну. Подобається нам це чи ні, але ніхто сьогодні не заперечує, що військовим шляхом, на жаль, Україна не зможе повернути всі окуповані території. Принаймні у найближчій перспективі. Хоча я абсолютний противник будь-яких поступок в бік Росії, але якщо бути реалістом, це питання на роки, і нам так чи інакше доведеться поступатися. Не принципами, не територіями, а певними умовами, і можливо, відкладенням остаточного вирішення на нашу користь цієї агресії задля того, щоб припинити жертви з українського боку", - додав Єльченко.