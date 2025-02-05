Капітани "тіньового танкерного флоту" РФ, учасники незаконних розкопок у Криму, викрадачі культурних цінностей: набули чинності нові санкції від РНБО

Відповідні укази підписав 5 лютого президент України Володимир Зеленський.

Указ №67/2025 вводить санкції проти 57 осіб. Це капітани так званого тіньового танкерного флоту Росії, які перевозять нафту за ціною, вищою за встановлену західними країнами стелю. У списку – 56 громадян РФ і один громадянин Ірану.

Указ №68/2025 застосовує обмежувальні заходи до низки фізичних та юридичних осіб, які відповідальних за знищення української культурної ідентичності. У переліку – ті, хто проводив і проводить незаконні археологічні розкопки на території тимчасово окупованого Криму, а також вивозить викрадені культурні цінності з України.

Серед фізичних осіб, проти яких ввели санкції, гендиректор "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський, перший заступник міністра культури Росії Сергій Обривалін, заступник міністра Володимир Осінцев, керівник археологічних експедицій у Крим Сергій Соловйов, який безпосередньо брав участь у незаконних розкопках на території Херсонеса Таврійського, директорка Пушкінського музею Єлизавета Лихачова та інші. Загалом під обмеження потрапили 55 осіб.

До переліку юридичних осіб, проти яких запровадили санкції, входять три установи, які окупантська влада створила на території Криму. Це так звані Федеральний державний бюджетний заклад культури "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", Державна бюджетна установа Республіки Крим "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", Державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди".