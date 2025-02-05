"Майже 33 місяці в нелюдських умовах": Прокопенко привітав звільнення полонених і зауважив, що серед них немає азовців

Про це Прокопенко написав у Facebook.

Він зазначив, що як український офіцер, радіє звільненню з полону кожного українця, але як командир бригади "Азов", вважає неможливим мовчати про життя своїх бійців.

"Сьогодні Україна повернула додому 150 військовослужбовців. Я вітаю їх та їхні родини з тим, що всі тяготи полону для них позаду. Але для 848 військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов", жодного з яких сьогодні немає серед обміняних, пекло полону триває", - наголосив Денис Прокопенко.

Він додав, що "майже 33 місяці вони перебувають у нелюдських умовах, в російських тюрмах, що функціонують за найжахливішими заповітами радянських концтаборів. Майже 3 роки вони чекають на обіцяні пріоритетні обміни".

"Порадіти поверненню побратимів бійці нашої бригади сьогодні не зможуть. Як і не зможуть побачити своїх рідних сотні сімей азовців", - наголосив командир "Азову".

За словами Прокопенка, особовий склад "Азову" щодня та щогодини продовжує виконувати свою роботу, розуміючи необхідність поповнення обмінного фонду, та сподіваючись на те, що в наступних обмінах побачить рідні імена.