"Майже 33 місяці в нелюдських умовах": Прокопенко привітав звільнення полонених і зауважив, що серед них немає азовців
Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Денис Прокопенко з позивним Редіс привітав чергове звільнення військовополонених, однак зауважив, що серед них немає жодного бійця його бригади
Про це Прокопенко написав у Facebook.
Він зазначив, що як український офіцер, радіє звільненню з полону кожного українця, але як командир бригади "Азов", вважає неможливим мовчати про життя своїх бійців.
"Сьогодні Україна повернула додому 150 військовослужбовців. Я вітаю їх та їхні родини з тим, що всі тяготи полону для них позаду. Але для 848 військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов", жодного з яких сьогодні немає серед обміняних, пекло полону триває", - наголосив Денис Прокопенко.
Він додав, що "майже 33 місяці вони перебувають у нелюдських умовах, в російських тюрмах, що функціонують за найжахливішими заповітами радянських концтаборів. Майже 3 роки вони чекають на обіцяні пріоритетні обміни".
"Порадіти поверненню побратимів бійці нашої бригади сьогодні не зможуть. Як і не зможуть побачити своїх рідних сотні сімей азовців", - наголосив командир "Азову".
За словами Прокопенка, особовий склад "Азову" щодня та щогодини продовжує виконувати свою роботу, розуміючи необхідність поповнення обмінного фонду, та сподіваючись на те, що в наступних обмінах побачить рідні імена.
- У середу, 5 лютого, Україна повернула додому 150 військовополонених. Серед них зокрема – офіцери, солдати, сержанти, нацгвардійці та поліціянт.
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