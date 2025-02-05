Довбик вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Роми"
Українець Артем Довбик не вийде у стартовому складі "Роми" на матч проти "Мілана"
Про це повідомляє пресслужба "Роми".
Ввечері середи, 5 лютого, "Рома" і "Мілан" зустрічаються у чвертьфіналі Кубка Італії з футболу. Початок зустрічі заплановано на 22:00.
Український форвард Артем Довбик розпочне цю гру з лави запасних. У попередньому матчі проти "Наполі" (1:1) Довбик також був поза стартового складу.
Важливо, що українець є основним нападником римлян. На рахунку Довбика 30 матчів, 12 голів і 3 асисти у цьому сезоні.
- 4 лютого повідомлялось, що "Рома" хоче запросити Карло Анчелотті на посаду головного тренера команди.
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