Довбик вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Роми"

Про це повідомляє пресслужба "Роми".

Ввечері середи, 5 лютого, "Рома" і "Мілан" зустрічаються у чвертьфіналі Кубка Італії з футболу. Початок зустрічі заплановано на 22:00.

Український форвард Артем Довбик розпочне цю гру з лави запасних. У попередньому матчі проти "Наполі" (1:1) Довбик також був поза стартового складу.

Важливо, що українець є основним нападником римлян. На рахунку Довбика 30 матчів, 12 голів і 3 асисти у цьому сезоні.