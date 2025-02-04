У "Рому" Довбика хочуть запросити легендарного тренера, - AS

Про це повідомляє AS.

Власники "Роми" особисто намагаються переконати Карло Анчелотті очолити італійську команду. Одним з аргументів є колишні зв’язки тренера з римлянами, адже бувши футболістом він грав за "вовків" з 1979 по 1987 рік.

За інформацією джерела, Анчелотті хоче якнайдовше залишитись у Мадриді. Також існує варіант, що італієць завершить кар’єру після відходу з "Реала".

У "Ромі" припускають, що Карло Анчелотті може погодитись на пропозицію, якщо президент "Реала" Флорентіно Перес припинить з ним співпрацю посеред сезону.