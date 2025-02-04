У "Рому" Довбика хочуть запросити легендарного тренера, - AS
Італійська "Рома" хоче запросити Карло Анчелотті на посаду головного тренера команди
Про це повідомляє AS.
Власники "Роми" особисто намагаються переконати Карло Анчелотті очолити італійську команду. Одним з аргументів є колишні зв’язки тренера з римлянами, адже бувши футболістом він грав за "вовків" з 1979 по 1987 рік.
За інформацією джерела, Анчелотті хоче якнайдовше залишитись у Мадриді. Також існує варіант, що італієць завершить кар’єру після відходу з "Реала".
У "Ромі" припускають, що Карло Анчелотті може погодитись на пропозицію, якщо президент "Реала" Флорентіно Перес припинить з ним співпрацю посеред сезону.
- Наразі "Рому" очолює Клаудіо Раньєрі. Фахівець анонсував завершення карʼєри після закінчення цього сезону.
- За "Рому" виступає Артем Довбик. На рахунку українського форварда 30 матчів, 12 голів і 3 асисти у цьому сезоні.
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