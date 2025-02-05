Чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати в Україну хоча б на кілька днів, - футболіст АПЛ Ярмолюк
Центральний півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк розповів, що його батьки залишились в Україні, а він дуже хотів би до них приїхати
Про це футболіст повідомив офіційному сайту "Брентфорда".
За словами Єгора Ярмолюка, його батьки не можуть виїхати з України - не хочуть залишати свій дім.
"Я не знаю, чи маю я на це право, але я не був удома вже два з половиною роки. Це дуже важко. Я просто чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати додому хоча б на кілька днів і побачити свою родину. Я не бачив батька вже два з половиною роки, але влітку бачив маму. Вона приїжджала разом із моїм братом до Польщі, тож ми провели разом кілька днів. Це було дуже особливим", - зізнався гравець "Брентфорда".
Футболіст розповів, що щодня спілкується з родиною, для нього це дуже важливо.
"У мене є друзі в Україні, яких я не бачив уже кілька років, але ми підтримуємо зв’язок і часом спілкуємося. Сподіваюся, що скоро ми зможемо знову зустрітися", – додав Ярмолюк.
- У цьому сезоні Єгор Ярмолюк відіграв 18 матчів в АПЛ за "Брентфорд", у який перейшов у 2022 році з СК "Дніпро-1".
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