Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати в Україну хоча б на кілька днів, - футболіст АПЛ Ярмолюк

Чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати в Україну хоча б на кілька днів, - футболіст АПЛ Ярмолюк

Влад Дідусь
5 лютого, 2025 середа
21:59
Футбол Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ

Центральний півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк розповів, що його батьки залишились в Україні, а він дуже хотів би до них приїхати

Зміст

Про це футболіст повідомив офіційному сайту "Брентфорда".

За словами Єгора Ярмолюка, його батьки не можуть виїхати з України - не хочуть залишати свій дім.

"Я не знаю, чи маю я на це право, але я не був удома вже два з половиною роки. Це дуже важко. Я просто чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати додому хоча б на кілька днів і побачити свою родину. Я не бачив батька вже два з половиною роки, але влітку бачив маму. Вона приїжджала разом із моїм братом до Польщі, тож ми провели разом кілька днів. Це було дуже особливим", - зізнався гравець "Брентфорда".

Футболіст розповів, що щодня спілкується з родиною, для нього це дуже важливо.

"У мене є друзі в Україні, яких я не бачив уже кілька років, але ми підтримуємо зв’язок і часом спілкуємося. Сподіваюся, що скоро ми зможемо знову зустрітися", – додав Ярмолюк.

  • У цьому сезоні Єгор Ярмолюк відіграв 18 матчів в АПЛ за "Брентфорд", у який перейшов у 2022 році з СК "Дніпро-1".

 

Теги:
Новини
Спорт
Україна
Війна з Росією
Прем'єр-ліга Англії
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 42.96
    Продаж 43.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
21:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 лютого
21:31
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Довбик вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Роми"
21:30
Бронювання зможуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами, - рішення РНБО
21:09
Ексклюзив
ЗСУ, Харківщина
"Така система покращить логістику і взаємодію між бригадами": майор запасу НГУ Гетьман про перехід ЗСУ на корпусну систему
20:59
Володимир Зеленський
"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові": Зеленський доручив уряду внормувати ціни
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Ймовірно, це ракета "Паляниця": удар по НПЗ у Краснодарському краї РФ та технології, які пропонують ЗСУ українські новатори. Колонка Сергія Згурця
20:32
Оновлено
Використання заморожених активів РФ: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії Леммі в Києві
20:27
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що не братиме участь у Раді ООН з прав людини слідом за США
20:23
Валентин Бадрак, військовий експерт
Влада вдається до дій, коли створюється потужний суспільний резонанс, - військовий експерт Бадрак
20:17
Звели нанівець домінування артилерії РФ: Сили оборони уразили 13 тис. артсистем ворога у 2024-му
20:07
Ексклюзив
корисні копалини
У Національній асоціації добувної промисловості розповіли, скільки Україна має видів рідкісноземельних металів
20:07
Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти біля ТЦК
20:02
OPINION
Блог Анастасія Обертас-Миргородська
"Після повернення Костя питав, що таке бусифікація..."
19:50
У Дніпрі троє чоловіків захопили аптеку і вивезли майно на понад 2 млн грн: їм повідомили про підозру
19:49
Джеймс Девід Венс
Віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
19:26
РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
19:25
Поезія, критика, спогади й публіцистика: у Києві триває виставка "Пророцтво: пам’яті Дмитра Павличка"
19:23
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Немає сенсу туди повертатись": Роналду у день 40-річчя відповів на важливе запитання щодо свого майбутнього
19:20
на фото президент Володимир Зеленський
"Навесні, влітку чи восени": Зеленський спрогнозував, що РФ втягне Білорусь у війну й провокуватиме країни НАТО
19:18
Оновлено
Кіт Келлог
Келлог оприлюднить план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції, - Bloomberg
18:58
Ексклюзив
В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ
18:58
До України прибула делегація Литви: рятувальникам передали спецавтомобілі та одяг
18:57
ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України
18:53
Володимир Путін
Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї
18:41
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко
18:36
Оновлено
Ізюм
Удар РФ 4 лютого по Ізюму на Харківщині: кількість загиблих збільшилася до 6
18:16
Володимир Зеленський
"Ви ще побачите, які умови будуть у РФ": Зеленський вважає, що Курська операція стане важливою на перемовинах
18:04
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих
18:03
OPINION
блог Денис Попович
Ми любимо ЗСУ. Але ТЦК — це частина ЗСУ
18:03
Ексклюзив
оборонно-промислового комплекс
Підприємствам оборонної промисловості хочеться прогнозованості: виконавчий директор NAUDI Гончаров про конфлікт між Міноборони та АОЗ
17:59
Арсеній Батагов, Трабзонспор
Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом
17:48
ЗСУ
Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн
17:43
Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва
17:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали
17:40
Оновлено
Україна повернула з російського полону 150 захисників
17:35
Разом з Оззі Осборном: Black Sabbath зіграють фінальний концерт з Metallica, Slayer і Pantera
17:35
Азербайджан
Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання
17:20
Оновлено
пошта
Поштова служба США відновила прийом посилок із Китаю та Гонконгу
17:17
водопостачання вода
Японія передала Києву обладнання для очищення та знезараження води
17:15
Форум сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні
Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV