Влада вдається до дій, коли створюється потужний суспільний резонанс, - військовий експерт Бадрак
Найбільший резонанс сьогодні навколо суду на бойовими генералами, а також тем СЗЧ, дезертирства і мобілізації. Це все актуалізує питання відновлення та розвитку військової юстиції
Таку думку висловив Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації, під час круглого столу “Чи потрібна військова юстиція: як виглядає справедливість для військових?”, який відбувся 5 лютого.
Про це передає "Еспресо".
На думку експерта, питання відновлення та розвитку військової юстиції треба вирішувати в комплексі, не відірвано від справ.
“Питання не в тому, чи потрібно відновлювати військову юстицію, а - як її відновлення може дозволити розв'язувати проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про суд над бойовими генералами, то його мають мають чинити винятково фахівці, а не судді загального суду, це неприпустимо... Ми б дуже хотіли в цьому розібратися, і покладаємося на фахівців, щоб консолідовано вийти на рекомендації і пропозиції”, - зазначив Валентин Бадрак.
ВІн також зазначив, що вже почались трансформації в армії, зокрема масштабування успішних підрозділів (а це може зарадити СЗЧ і дезертирству), формування корпусів. Але це лише половина рішення.
“У листопаді Генштаб прокоментував, що вважає перехід на структуру корпус-дивізія занадто ресурсною справою. Якщо це так, то, на мою думку, треба зняти ресурси з усіх інших напрямів, бо це питання утримання фронту, питання екзистенційне для української нації", - сказав Бадрак.
Він також наголосив, що варто використовувати приватні військові компанії для залучення іноземних військових, адже зараз треба боротися за кожного військового.
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