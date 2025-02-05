Влада вдається до дій, коли створюється потужний суспільний резонанс, - військовий експерт Бадрак

Таку думку висловив Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації, під час круглого столу “Чи потрібна військова юстиція: як виглядає справедливість для військових?”, який відбувся 5 лютого.

Про це передає "Еспресо".

На думку експерта, питання відновлення та розвитку військової юстиції треба вирішувати в комплексі, не відірвано від справ.

“Питання не в тому, чи потрібно відновлювати військову юстицію, а - як її відновлення може дозволити розв'язувати проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про суд над бойовими генералами, то його мають мають чинити винятково фахівці, а не судді загального суду, це неприпустимо... Ми б дуже хотіли в цьому розібратися, і покладаємося на фахівців, щоб консолідовано вийти на рекомендації і пропозиції”, - зазначив Валентин Бадрак.

ВІн також зазначив, що вже почались трансформації в армії, зокрема масштабування успішних підрозділів (а це може зарадити СЗЧ і дезертирству), формування корпусів. Але це лише половина рішення.

“У листопаді Генштаб прокоментував, що вважає перехід на структуру корпус-дивізія занадто ресурсною справою. Якщо це так, то, на мою думку, треба зняти ресурси з усіх інших напрямів, бо це питання утримання фронту, питання екзистенційне для української нації", - сказав Бадрак.

Він також наголосив, що варто використовувати приватні військові компанії для залучення іноземних військових, адже зараз треба боротися за кожного військового.

