У Дніпрі троє чоловіків захопили аптеку і вивезли майно на понад 2 млн грн: їм повідомили про підозру

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

"За даними слідства, учасники групи захопили приміщення аптеки у Дніпрі, заблокувавши вхід для власниці та персоналу. Вони залякували працівників і перешкоджали спробам винести товар, обладнання та документи. Після цього фігуранти зайняли приміщення і вивезли все майно, завдавши аптеці збитків на суму понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

В облпрокуратурі зазначили, що під час 17 санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили документацію, гроші, зброю, боєприпаси та автомобілі.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра трьом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактом протидії законній господарській діяльності, що спричинила значну шкоду, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 206 КК України)", - повідомили в облпрокуратурі.

Зазначається також, що прокурор подав клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,2 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.