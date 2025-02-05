"Така система покращить логістику і взаємодію між бригадами": майор запасу НГУ Гетьман про перехід ЗСУ на корпусну систему

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, це вже в нас було. У нас було шість-сім корпусів після розвалу Радянського Союзу, коли ті Збройні сили залишились, вже стали українськими. Потім ми від цього відмовились, хоча в січні 24-го року вже було створено корпус десантно-штурмовий - ДШВ. Туди були об’єднані, якщо я не помиляюсь, дев'ять бригад, декілька полків. Тобто це оперативно-тактична одиниця, самодостатня. Це єдиний орган, взагалі перекладається як єдине тіло", - сказав він.

Олексій Гетьман зазначив, що військовий корпус - це самодостатній військовий підрозділ, якому не треба звертатися до інших родів військ для того, щоб якось погоджувати певні спільні дії.

"Оперативно-стратегічне угруповання військ, наприклад, та сама “Хортиця”. Це все ж таки не корпус, це щось схоже. І та бригада там розташована для того, щоб виконувати певні бойові розпорядження, які вона отримує. Наприклад, Сухопутні війська, яким потрібна підтримка, наприклад, артилерії - іде домовленість із артилерійськими системами, бригадами, які використовують артилерію, чи із Силами безпілотних систем. Тобто йде таке нецентралізоване керування, не так воно організоване. А коли це об'єднано в один корпус, це може бути танковий корпус, може бути десантний корпус, він теж специфічний, це не назагал, що він самодостатній, він самодостатній на певних напрямках", - зауважив ветеран російсько-української війни.

За його словами, корпус може використовуватись як єдина бойова одиниця.

"І ті бригади, які будуть входити в цей корпус - до десяти бригад орієнтовно має входити за чисельністю - отримують єдиного командира, командира корпусу і штаб корпусу. І всі питання, які виникнуть у командира бригади, наприклад, якщо не вистачає чогось чи треба щось доповнити, він буде звертатися безпосередньо до свого прямого керівника, до командира корпусу, він буде одразу знати, куди звертатися, а не шукати, як це краще зробити. Це більш структурована система. Вона є в арміях інших країн, країн НАТО, Росії теж", - розповів він.

На думку Олексія Гетьмана така система покращить логістику, а ще налагодить взаємодію між тими бригадами, які будуть входити у відповідний корпус.

"Така система покращить, по-перше, логістику і покращать взаємодію між тими бригадами, які будуть в цей корпус входити. Це непогано. Що таке корпус з військової точки зору - це структура, яка стоїть над дивізіями. У нас з дивізіями так, не дуже є багато. Просто по лінійці подивімося: починаючи з групи, потім відділення, потім взвод, потім рота, потім батальйон, потім полк або бригада, потім дивізія, потім корпус, потім армія, потім фронт. Тобто це просто більш висока ланка, яка має об'єднати. Наприклад, батальйон об'єднує роти, бригади об'єднує батальйон, чи полк об'єднує, корпус буде об'єднувати бригади. Бригади будуть додані, можуть бути окремі підрозділи, окремі роти навіть. Тобто як буде структурований і побудований цей корпус, зараз, я думаю, що ця документація відпрацьовується. Це теж не папери перекладати, має бути чітко структуровано, щоб потім не було питань, що робити і куди бігти", - додав майор запасу НГУ.