Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Така система покращить логістику і взаємодію між бригадами": майор запасу НГУ Гетьман про перехід ЗСУ на корпусну систему
Ексклюзив

"Така система покращить логістику і взаємодію між бригадами": майор запасу НГУ Гетьман про перехід ЗСУ на корпусну систему

Марина Клюєва
5 лютого, 2025 середа
21:09
Війна з Росією ЗСУ, Харківщина

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про переваги корпусної системи в Збройних силах

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, це вже в нас було. У нас було шість-сім корпусів після розвалу Радянського Союзу, коли ті Збройні сили залишились, вже стали українськими. Потім ми від цього відмовились, хоча в січні 24-го року вже було створено корпус десантно-штурмовий - ДШВ. Туди були об’єднані, якщо я не помиляюсь, дев'ять бригад, декілька полків. Тобто це оперативно-тактична одиниця, самодостатня. Це єдиний орган, взагалі перекладається як єдине тіло", - сказав він. 

Олексій Гетьман зазначив, що військовий корпус - це самодостатній військовий підрозділ, якому не треба звертатися до інших родів військ для того, щоб якось погоджувати певні спільні дії.

"Оперативно-стратегічне угруповання військ, наприклад, та сама “Хортиця”. Це все ж таки не корпус, це щось схоже. І та бригада там розташована для того, щоб виконувати певні бойові розпорядження, які вона отримує. Наприклад, Сухопутні війська, яким потрібна підтримка, наприклад, артилерії -  іде домовленість із артилерійськими системами, бригадами, які використовують артилерію, чи із Силами безпілотних систем. Тобто йде таке нецентралізоване керування, не так воно організоване. А коли це об'єднано в один корпус, це може бути танковий корпус,  може бути десантний корпус, він теж специфічний, це не назагал, що він самодостатній, він самодостатній на певних напрямках", - зауважив ветеран російсько-української війни. 

За його словами, корпус може використовуватись як єдина бойова одиниця. 

"І ті бригади, які будуть входити в цей корпус -  до десяти бригад орієнтовно має входити за чисельністю - отримують єдиного командира, командира корпусу і штаб корпусу. І всі питання, які виникнуть у командира бригади, наприклад, якщо не вистачає чогось чи треба щось доповнити, він буде звертатися безпосередньо до свого прямого керівника, до командира корпусу, він буде одразу знати, куди звертатися, а не шукати, як це краще зробити. Це більш структурована система. Вона є в арміях інших країн, країн НАТО, Росії теж", - розповів він. 

На думку Олексія Гетьмана така система покращить логістику, а ще налагодить взаємодію між тими бригадами, які будуть входити у відповідний корпус.

"Така система покращить, по-перше, логістику і покращать взаємодію між тими бригадами, які будуть в цей корпус входити. Це непогано. Що таке корпус з військової точки зору - це структура, яка стоїть над дивізіями. У нас з дивізіями так, не дуже є багато. Просто по лінійці подивімося:  починаючи з групи, потім відділення, потім взвод, потім рота, потім батальйон, потім полк або бригада, потім дивізія, потім корпус, потім армія, потім фронт. Тобто це просто більш висока ланка, яка має об'єднати. Наприклад, батальйон об'єднує роти, бригади об'єднує батальйон, чи полк об'єднує, корпус буде об'єднувати бригади. Бригади будуть додані, можуть бути окремі підрозділи, окремі роти навіть. Тобто як буде структурований і побудований цей корпус, зараз, я думаю, що ця документація відпрацьовується. Це теж не папери перекладати, має бути чітко структуровано, щоб потім не було питань, що робити і куди бігти", - додав майор запасу НГУ.

  • 3 лютого президент Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
НАТО
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 42.96
    Продаж 43.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
21:59
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Чекаю, коли закінчиться війна, щоб поїхати в Україну хоча б на кілька днів, - футболіст АПЛ Ярмолюк
21:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 лютого
21:31
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Довбик вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад "Роми"
21:30
Бронювання зможуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній управління побутовими відходами, - рішення РНБО
20:59
Володимир Зеленський
"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові": Зеленський доручив уряду внормувати ціни
20:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Ймовірно, це ракета "Паляниця": удар по НПЗ у Краснодарському краї РФ та технології, які пропонують ЗСУ українські новатори. Колонка Сергія Згурця
20:32
Оновлено
Використання заморожених активів РФ: Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії Леммі в Києві
20:27
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що не братиме участь у Раді ООН з прав людини слідом за США
20:23
Валентин Бадрак, військовий експерт
Влада вдається до дій, коли створюється потужний суспільний резонанс, - військовий експерт Бадрак
20:17
Звели нанівець домінування артилерії РФ: Сили оборони уразили 13 тис. артсистем ворога у 2024-му
20:07
Ексклюзив
корисні копалини
У Національній асоціації добувної промисловості розповіли, скільки Україна має видів рідкісноземельних металів
20:07
Правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали авто ЗСУ та готували теракти біля ТЦК
20:02
OPINION
Блог Анастасія Обертас-Миргородська
"Після повернення Костя питав, що таке бусифікація..."
19:50
У Дніпрі троє чоловіків захопили аптеку і вивезли майно на понад 2 млн грн: їм повідомили про підозру
19:49
Джеймс Девід Венс
Віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
19:26
РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
19:25
Поезія, критика, спогади й публіцистика: у Києві триває виставка "Пророцтво: пам’яті Дмитра Павличка"
19:23
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
"Немає сенсу туди повертатись": Роналду у день 40-річчя відповів на важливе запитання щодо свого майбутнього
19:20
на фото президент Володимир Зеленський
"Навесні, влітку чи восени": Зеленський спрогнозував, що РФ втягне Білорусь у війну й провокуватиме країни НАТО
19:18
Оновлено
Кіт Келлог
Келлог оприлюднить план Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції, - Bloomberg
18:58
Ексклюзив
В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ
18:58
До України прибула делегація Литви: рятувальникам передали спецавтомобілі та одяг
18:57
ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України
18:53
Володимир Путін
Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї
18:41
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко
18:36
Оновлено
Ізюм
Удар РФ 4 лютого по Ізюму на Харківщині: кількість загиблих збільшилася до 6
18:16
Володимир Зеленський
"Ви ще побачите, які умови будуть у РФ": Зеленський вважає, що Курська операція стане важливою на перемовинах
18:04
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих
18:03
OPINION
блог Денис Попович
Ми любимо ЗСУ. Але ТЦК — це частина ЗСУ
18:03
Ексклюзив
оборонно-промислового комплекс
Підприємствам оборонної промисловості хочеться прогнозованості: виконавчий директор NAUDI Гончаров про конфлікт між Міноборони та АОЗ
17:59
Арсеній Батагов, Трабзонспор
Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом
17:48
ЗСУ
Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн
17:43
Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва
17:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали
17:40
Оновлено
Україна повернула з російського полону 150 захисників
17:35
Разом з Оззі Осборном: Black Sabbath зіграють фінальний концерт з Metallica, Slayer і Pantera
17:35
Азербайджан
Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання
17:20
Оновлено
пошта
Поштова служба США відновила прийом посилок із Китаю та Гонконгу
17:17
водопостачання вода
Японія передала Києву обладнання для очищення та знезараження води
17:15
Форум сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні
Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV