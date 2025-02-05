За місяць надійшло більше 4 тисяч звернень щодо захисту прав військовослужбовців, - військовий омбудсмен Ольга Решетилова

Про це передає Еспресо.

Вона розповіла про вже підготовлений законопроєкт, де інститут військового омбудсмена зазначено як консультаційно-дорадчий орган при президентові. “Це не ідеальний варіант, але основа, з якої хочемо почати, а далі вже йти в дискусію про військову юстицію... Ми зайшли в повномасштабне вторгення без інфраструктури військового правосуддя і захисту прав військовослужбовців. І скандали, які зараз маємо, зрештою, є наслідком цього”, - зазначила вона.

Також Решетилова підкреслила, що треба не зволікати, а рухатися в темпі війни.

Щодо розслідування “генеральських справ”, вона зазначила протиріччя: нерідко одні ті самі люди говорять з одного боку, про бойовий імунітет, з іншого - про військові суди. Тут потрібно визначитись, які справи можуть визначати цивільні суди, а які - тільки військові.

Ольга Решитилова погодилась з учасниками круглого столу, що потрібно "заходити в систему формування військової юстиції".

“Коли ми формуємо нову структуру, ми не повинні забувати про нову культуру, яка має лягти в основу. Це - повага до прав і свобод. Вони мають бути в основі будь-яких дій, навіть під час війни. Повага до прав і свобод - це наша зброя", - підсумувала Решетилова.