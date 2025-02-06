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Режим Талібану призупинив роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції

Ольга Бабишена
6 лютого, 2025 четвер
01:55
Світ Ілюстративне фото

Афганський рух "Талібан" призупинив роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції Radio Begum: до цього вони здійснили рейд на її приміщення

Зміст

Про це інформує CNN. 

Як повідомили представники радіостанції, міністерство інформації та культури Талібану утримувало персонал під час обшуку в приміщенні радіостанції, розташованої в столиці Афганістану. Під час рейду вони вилучили комп'ютери, жорсткі диски, файли й телефони співробітників, а також взяли під варту двох співробітників, які не обіймають керівних посад. 

Згодом міністерство заявило про призупинення мовлення радіостанції, вказавши, що в етері нібито зафіксували низку порушень "політики мовлення і неналежне використання ліцензії", включаючи "несанкціоноване надання контенту і програм іноземному телеканалу". 

"Репортери без кордонів" (RSF) засудили призупинення мовлення і зажадали його відновлення. 

Довідково. Radio Begum - це афганська радіостанція, створена жінками для жінок, її контент спрямований на жіночу освіту. До призупинення мовлення, радіостанція транслювала шість годин уроків на день, а також випускала програми про здоров'я, психологію і духовність для жінок.

Становище жінок в Афганістані після повернення Талібану до влади

20 грудня 2022 року рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду. Пізніше таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення вони пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

Іноземні уряди та посадовці ООН засудили посилення обмежень щодо жінок та заявили, що такі дії перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації Талібану.

8 березня 2023 року ООН заявила, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат. Там зазначили, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома". Водночас адміністрація талібів заявила, що поважає права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

29 квітня 2023 року у столиці Афганістану Кабулі жінки вийшли на протести, щоб напередодні саміту ООН закликати інші країни офіційно не визнавати уряд Талібану. Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки.

Згодом адміністрація Талібану наказала закрити всі салони краси для жінок упродовж місяця в межах чергового обмеження доступу афганських жінок до громадських місць. 

27 серпня 2023 року через недотримання правил носіння хіджабу таліби заборонили жінкам-туристкам гуляти в національному парку Банді-Амір у провінції Баміан. 

Уже наступного року верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях. Також там оголосили про заборону для жінок молитися вголос і говорити з іншими дорослими жінками.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив нові закони Талібану. На його думку, вони фактично позбавляють афганських жінок їхнього фундаментального права на свободу вираження поглядів.

Теги:
Новини
Афганістан
Талібан
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