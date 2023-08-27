Жінкам-туристкам заборонили відвідувати нацпарк в Афганістані
Через недотримання правил носіння хіджабу таліби заборонили жінкам-туристкам гуляти в національному парку Банді-Амір у провінції Баміан
Про це повідомило видання TOLOnews.
Стало відомо, що заборону на відвідування нацпарку озвучив талібський міністр пропаганди чесноти й запобігання пороку Мухаммед Халед Ханафі. Він уточнив, що заборона діятиме, доки не придумають спеціальні правила, тому що туризм не життєва необхідність.
"Наші дружини й сестри не зможуть відвідувати Банді-Амір, поки ми не встановимо для них правила. Сили безпеки, старійшини й поліція моралі повинні вжити заходів. Туризм - це не життєва необхідність", - заявив чиновник.
Утім, якими мають бути правила і хто їх вигадуватиме Мухаммад Ханафі не роз'яснив. Релігійні діячі провінції Баміан, де розташований національний парк Банді-Амір, звинувачують у недотриманні приписів щодо носіння хіджабу приїжджих відвідувачок. За їхніми словами, порушниці ісламського дрес-коду приїжджають з інших провінцій або з-за кордону.
- Адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" у середу, 16 липня, оголосила про заборону діяльності усіх політичних партій, заявивши, що вони не відповідають інтересам нації.
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