"Не відповідають інтересам нації": Талібан заборонив діяльність усіх політичних партій в Афганістані
Адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" у середу, 16 липня, оголосила про заборону діяльності усіх політичних партій, заявивши, що вони не відповідають інтересам нації
Про це інформує AMU.
Виконуючий обов'язки міністра юстиції Талібану Абдул Хакім Шараї зазначив, що оскільки політичні партії не відповідають ісламським законам, відомими як шаріат, їхня подальша діяльність є непотрібною.
"Політичні партії не мають шаріатської основи, вони не відповідають інтересам нації, і нація цього не хоче. Досвід показав, що нинішнє руйнування країни відбувається через політичні партії", - сказав він.
- 29 березня стало відомо, що Фронт національного опору (ФНО), що протистоїть руху "Талібан", який контролює Афганістан, оголосив про відновлення партизанської боротьби. Бійці Фронту атакували блокпости талібів на сході Кабула.
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