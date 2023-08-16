Про це інформує AMU.

Виконуючий обов'язки міністра юстиції Талібану Абдул Хакім Шараї зазначив, що оскільки політичні партії не відповідають ісламським законам, відомими як шаріат, їхня подальша діяльність є непотрібною.

"Політичні партії не мають шаріатської основи, вони не відповідають інтересам нації, і нація цього не хоче. Досвід показав, що нинішнє руйнування країни відбувається через політичні партії", - сказав він.