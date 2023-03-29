Про це повідомив директор зі стратегічних комунікацій ФНО Сібгатулла Ахмаді у twitter.

У ніч проти середи, 29 березня, бійці Фронту національного опору атакували блокпости талібів на східній околиці Кабула. Таким чином, заявили у ФНО, противники чинного режиму відновлюють боротьбу.

"Цей напад знаменує собою початок наших партизанських операцій із захисту людей від придушення та жорстокості талібів. Ця операція була проведена минулої ночі на блокпостах спецпідрозділу противника у навчальному центрі Пуле-Чархі Кабула", - наголосив Ахмаді.

Представники радикального руху Талібан заяву ФНО ніяк не коментували.

Довідка

Фронт національного опору оголосив про своє існування після захоплення талібами Афганістану влітку 2021 року. Прихильники ФНО утворили осередки збройного опору талібам у прилеглих до Кабула районах. В останні місяці активність організації суттєво знизилася.