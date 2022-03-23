Таліби вирішили не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше 11 років

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на слова офіційного представника талібів.



Остання невдача в освіті афганських дівчат, безсумнівно, отримає широке засудження з боку міжнародної спільноти, яка закликає жорстке керівництво нових правителів Афганістану відкрити школи та надати жінкам право на публічний простір.



Несподіване рішення було прийнято пізно у вівторок, 22 березня, коли міністерство освіти Афганістану готувалося до відкриття нового навчального року. Очікувалося повернення до шкільних занять і дівчат. У заяві міністерства на початку тижня закликали "всіх учнів" приходити на навчання.



Однак оголошення про відкладення повернення дівчат до школи на вищих рівнях виявилося поступкою сільському та глибоко племінному хребту жорсткого руху "Талібан", який у багатьох частинах сільської місцевості неохоче віддає своїх дочок до школи.



Дівчаткам заборонили відвідувати школу після середньої школи на більшій частині країни після того, як "Талібан" повернувся до влади в середині серпня 2021 року. Університети відкрилися на початку цього року на більшій частині країни, але після приходу до влади укази талібів були непостійними.



У той час як кілька провінцій продовжували надавати освіту всім, більшість навчальних закладів зачинили для дівчат і жінок.

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