Талібан заборонив жінкам в Афганістані молитися вголос і говорити з іншими дорослими жінками

Про це інформує Amu TV.

Вказано, що про нові обмеження для жінок повідомив очільник міністерства з питань чеснот і доброчесності Халід Ханафі. Він заявив, що жінкам в Афганістані заборонено "дозволяти іншим дорослим жінкам чути їхні голоси". Він наголосив, що дорослі жінки також повинні утримуватися від використання ісламської молитви такбіру та читання Корану вголос у присутності інших жінок.

Афганські жінки та правозахисники засудили ці заходи, назвавши їх частиною ширшої "жінконенависницької" політики, яка обмежує можливості жінок пересуватися, працювати і навіть вільно говорити.

"Як жінки, які є єдиними годувальницями своїх сімей, повинні купувати хліб, звертатися за медичною допомогою або просто існувати, якщо навіть їхній голос заборонений? Ці накази знерухомлюють жінок і роблять життя виснажливим для всіх нас", - прокоментувала одна з активісток руху за права жінок.

Становище жінок в Афганістані після повернення Талібану до влади

20 грудня 2022 року рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду. Пізніше таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення вони пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

Іноземні уряди та посадовці ООН засудили посилення обмежень щодо жінок та заявили, що такі дії перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації Талібану.

8 березня 2023 року ООН заявила, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат. Там зазначили, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома". Водночас адміністрація талібів заявила, що поважає права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

29 квітня 2023 року у столиці Афганістану Кабулі жінки вийшли на протести, щоб напередодні саміту ООН закликати інші країни офіційно не визнавати уряд Талібану. Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки.

Згодом адміністрація Талібану наказала закрити всі салони краси для жінок упродовж місяця, в межах чергового обмеження доступу афганських жінок до громадських місць.

27 серпня 2023 року через недотримання правил носіння хіджабу таліби заборонили жінкам-туристкам гуляти в національному парку Банді-Амір у провінції Баміан.

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23 серпня 2024 року верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив нові закони Талібану. На його думку, вони фактично позбавляють афганських жінок їхнього фундаментального права на свободу вираження поглядів.