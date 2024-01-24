Талібан обмежує незаміжніх жінок у доступі до роботи, подорожей та медпослуг, - ООН
Рух "Талібан" обмежує доступ афганських жінок до роботи, подорожей і медичних послуг, якщо вони незаміжні або не мають опікуна
Про це пише АР із посиланням на звіт ООН.
Зазначається, що в Афганістані немає офіційних законів про чоловічу опіку, але таліби заявили, що жінки не можуть "пересуватися або подорожувати на певну відстань без чоловіка, який є з нею кровним або шлюбним спорідненням".
У грудні в провінції Кандагар представники міністерства відвідали автовокзал, щоб переконатися, що жінки не подорожують на великі відстані без махрамів. Вони також наказали водіям автобусів не дозволяти жінкам сідати без них.
Також таліби радять жінкам вийти заміж, якщо хочуть зберегти роботу в медичному закладі, заявивши, що незаміжній жінці неприйнятно працювати. Трьох медпрацівниць затримали у жовтні 2023 року за те, що вони йшли на роботу без махрами. Їх відпустили після того, як родини підписали гарантію, що вони не повторять цього вчинку.
Водночас у провінції Пактія з грудня 2023 року заборонили жінкам без махрам відвідувати медичні заклади. Жінок також заарештовували за купівлю контрацептивів, які таліби офіційно не забороняли.
- Рух "Талібан" після захоплення влади в Афганістані влітку 2021 року вбив понад 200 колишніх чиновників та співробітників сил безпеки: таліби найбільше переслідують колишніх військовослужбовців, поліцейських і розвідників.
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