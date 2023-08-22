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За два роки в Афганістані таліби вбили понад 200 ексчиновників та співробітників сил безпеки, - ООН

22 серпня, 2023 вiвторок
13:34
Світ талібан

Рух "Талібан" після захоплення влади в Афганістані влітку 2021 року вбив понад 200 колишніх чиновників та співробітників сил безпеки: таліби найбільше переслідують колишніх військовослужбовців, поліцейських і розвідників

Про це пише AP, посилаючись на звіт ООН, оприлюднений 22 серпня. 

Крім того, місія ООН в період з 15 серпня 2021 року, коли "Талібан" захопив владу, до кінця червня 2023 року задокументувала щонайменше 800 порушень прав людини щодо колишніх афганських урядовців і співробітників сил безпеки. Більшість порушень відбулися протягом чотирьох місяців після приходу талібів до влади, також за цей період відбулась майже половина вбивств. 

Зазначається, що порушення зафіксували у всіх 34 провінціях, найбільше - у Кабулі, Кандагарі та Балху.

"Людей затримували де-факто сили безпеки (Талібану), часто ненадовго, перед тим, як вбити. Деяких забирали до місць позбавлення волі і вбивали під час ув'язнення, інших вивозили в невідомі місця і вбивали, а їхні тіла або викидали, або передавали членам сім'ї", - йдеться у звіті.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у звіті закликав талібів дотримуватися своїх "зобов'язань за міжнародним правом у сфері прав людини, запобігаючи подальшим порушенням і притягаючи винних до відповідальності".

Натомість МЗС Афганістану під керівництвом руху "Талібан" відкинуло звинувачення, заявивши, що йому нічого не відомо про випадки порушень прав людини, скоєних талібами. 

"Про вбивства без суду і слідства, свавільні арешти, затримання, тортури та інші дії проти прав людини з боку органів безпеки Ісламської Держави стосовно сил безпеки та співробітників попереднього уряду не повідомлялося", - йдеться в заяві міністерства.

  • 16 липня адміністрація Афганістану під керівництвом руху "Талібан" оголосила про заборону діяльності усіх політичних партій, заявивши, що вони не відповідають інтересам нації. 
Кримінал
ООН
Афганістан
Талібан
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