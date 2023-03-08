ООН: влада талібів в Афганістані запровадила найбільші репресії у світі проти жінок
У заяві ООН до 8 Березня мовиться, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат
Про це поінформували в Associated Press.
У заяві, оприлюдненій до Міжнародного жіночого дня, місія ООН заявила, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома".
Попри початкові обіцянки більш поміркованої позиції, таліби запровадили жорсткі заходи після захоплення влади в серпні 2021 року: дівчатам заборонено навчатися після шостого класу, а жінкам - відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали. Жінкам також заборонили працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях і наказано покривати себе з голови до ніг.
"Афганістан під владою талібів залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок, - сказала Роза Отунбаєва, спеціальний представник генерального секретаря ООН і голова місії в Афганістані.
У матеріалі зазначається, що на килимовій фабриці в Кабулі жінки, які раніше були державними службовцями, ученицями старших класів або студентами, тепер проводять свої дні за ткацтвом.
"Ми всі живемо, як ув'язнені, ми відчуваємо, що потрапили в клітку", - каже 22-річна Хафіза, яка називає себе лише на ім'я. Вона була студенткою першого курсу юридичного факультету до того, як таліби заборонили жінкам відвідувати заняття в її університеті. "Найгірша ситуація - це коли твої мрії розбиваються вщент, і тебе карають за те, що ти жінка".
Місія ООН в Афганістані також повідомила, що вона зафіксувала майже постійний потік дискримінаційних указів і заходів проти жінок з моменту приходу до влади талібів - право жінок подорожувати або працювати за межами свого будинку і доступ до таких місць значною мірою обмежений, і вони також були виключені з усіх рівнів прийняття державних рішень.
- Нагадаємо, у березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.
- 20 грудня рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду.
- А 25 грудня в Афганістані таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.
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