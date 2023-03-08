ООН: влада талібів в Афганістані запровадила найбільші репресії у світі проти жінок

Про це поінформували в Associated Press.

У заяві, оприлюдненій до Міжнародного жіночого дня, місія ООН заявила, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома".

Попри початкові обіцянки більш поміркованої позиції, таліби запровадили жорсткі заходи після захоплення влади в серпні 2021 року: дівчатам заборонено навчатися після шостого класу, а жінкам - відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали. Жінкам також заборонили працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях і наказано покривати себе з голови до ніг.

"Афганістан під владою талібів залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок, - сказала Роза Отунбаєва, спеціальний представник генерального секретаря ООН і голова місії в Афганістані.

У матеріалі зазначається, що на килимовій фабриці в Кабулі жінки, які раніше були державними службовцями, ученицями старших класів або студентами, тепер проводять свої дні за ткацтвом.

"Ми всі живемо, як ув'язнені, ми відчуваємо, що потрапили в клітку", - каже 22-річна Хафіза, яка називає себе лише на ім'я. Вона була студенткою першого курсу юридичного факультету до того, як таліби заборонили жінкам відвідувати заняття в її університеті. "Найгірша ситуація - це коли твої мрії розбиваються вщент, і тебе карають за те, що ти жінка".

Місія ООН в Афганістані також повідомила, що вона зафіксувала майже постійний потік дискримінаційних указів і заходів проти жінок з моменту приходу до влади талібів - право жінок подорожувати або працювати за межами свого будинку і доступ до таких місць значною мірою обмежений, і вони також були виключені з усіх рівнів прийняття державних рішень.