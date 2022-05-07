Талібан наказав всім афганським жінкам носити паранджу
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі
Про це йдеться в указі верховного лідера Талібану Хайбатулли Ахундзади, передає Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.
"Їм (жінкам - ред.) належить носити паранджу, оскільки це є проявом традицій та поваги", - йдеться в указі.
Таліби наголосили, що закривати тіло, але й обличчя (окрім очей) жінкам належить "аби запобігти провокаціям при зустрічі з чоловіками, хто не їхніми родичами".
Ще в указі йдеться про те, що якщо в жінки немає важливої роботи за межами дому, їй "слід лишатися вдома".
- Раніше "Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади.
- "Талібан" вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку.
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