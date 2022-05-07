Талібан наказав всім афганським жінкам носити паранджу

Про це йдеться в указі верховного лідера Талібану Хайбатулли Ахундзади, передає Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.

"Їм (жінкам - ред.) належить носити паранджу, оскільки це є проявом традицій та поваги", - йдеться в указі.

Таліби наголосили, що закривати тіло, але й обличчя (окрім очей) жінкам належить "аби запобігти провокаціям при зустрічі з чоловіками, хто не їхніми родичами".

Ще в указі йдеться про те, що якщо в жінки немає важливої роботи за межами дому, їй "слід лишатися вдома".

Раніше "Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади.

"Талібан" вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку.