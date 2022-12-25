Відповідну заяву вона оприлюднила у twitter.

Євросоюз засудив заборону талібів, назвавши її "порушенням гуманітарних принципів" та зазначив, що це вплине на подальшу допомогу країні.

"ЄС рішуче засуджує нещодавню заборону Талібану, через яку жінкам не можна працювати в неурядових організаціях. Ще одне суворе обмеження можливості жінок Афганістану здійснювати свої права людини та явне порушення гуманітарних принципів. Це матиме вплив на нашу подальшу допомогу", - написала Массралі.

25 грудня в Афганістані таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду".