"Ще одне жорстоке обмеження прав жінок": в ЄС засудили рішення талібів заборонити жінкам працювати в неурядових організаціях
Речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила заборону жінкам в Афганістані працювати у неурядових організаціях та заявила, що це вплине на подальшу допомогу ЄС
Відповідну заяву вона оприлюднила у twitter.
Євросоюз засудив заборону талібів, назвавши її "порушенням гуманітарних принципів" та зазначив, що це вплине на подальшу допомогу країні.
"ЄС рішуче засуджує нещодавню заборону Талібану, через яку жінкам не можна працювати в неурядових організаціях. Ще одне суворе обмеження можливості жінок Афганістану здійснювати свої права людини та явне порушення гуманітарних принципів. Це матиме вплив на нашу подальшу допомогу", - написала Массралі.
- 25 грудня в Афганістані таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду".
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