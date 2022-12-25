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Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

25 грудня, 2022 неділя
06:50
Світ Афганістан

Керована талібами адміністрація Афганістану наказала неурядовим організаціям заборонити працювати жінкам-співробітницям

Про це поінформували в Reuters.

23 грудня рух "Талібан", який перебуває при владі Афганістану, наказав усім місцевим та іноземним неурядовим організаціям припинити роботу жінок-співробітниць. За словами Організації Об’єднаних Націй, це зашкодить гуманітарним операціям саме тоді, коли зима охоплює країну, яка вже переживає економічну кризу.

Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у twitter, що він "глибоко стурбований", оскільки цей крок "порушить життєво важливу допомогу мільйонам людей", додавши: "Жінки займають центральне місце в гуманітарних операціях у всьому світі. Це рішення може бути руйнівним для афганського народу".

  • Нагадаємо, Талібан був усунений у 2001 році очолюваною США коаліцією. Однак рух повернувся до влади у 2021 році.
  • У вересні 2021 рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.
  • 3 грудня минулого року таліби видали указ, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди. Однак у документі не регулювалося питання здобуття освіти жінками. Пізніше рух заборонив жінкам країни подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 км. Також таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.
  • У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку.
  • Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.
  • 20 грудня, рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду

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Афганістан
Талібан
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