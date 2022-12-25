Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

Про це поінформували в Reuters.

23 грудня рух "Талібан", який перебуває при владі Афганістану, наказав усім місцевим та іноземним неурядовим організаціям припинити роботу жінок-співробітниць. За словами Організації Об’єднаних Націй, це зашкодить гуманітарним операціям саме тоді, коли зима охоплює країну, яка вже переживає економічну кризу.

Своє рішення таліби пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у twitter, що він "глибоко стурбований", оскільки цей крок "порушить життєво важливу допомогу мільйонам людей", додавши: "Жінки займають центральне місце в гуманітарних операціях у всьому світі. Це рішення може бути руйнівним для афганського народу".

Нагадаємо, Талібан був усунений у 2001 році очолюваною США коаліцією. Однак рух повернувся до влади у 2021 році.

У вересні 2021 рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.

3 грудня минулого року таліби видали указ, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди. Однак у документі не регулювалося питання здобуття освіти жінками. Пізніше рух заборонив жінкам країни подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 км. Також таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку.

Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

20 грудня, рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb