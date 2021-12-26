Таліби заборонили жінкам самостійно подорожувати на великі відстані

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Новостворене міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам Афганістану зобов’язало жінок пересуватися на великі відстані лише у супроводі чоловіка чи близького родича.

Окремо урядовці міністерства заборонили водіям таксі та громадського транспорту пускати до салону пасажирок без хіджабу та вмикати музику.

Афганський правозахисник Харун Рахімі, який перебуває у вигнанні, розкритикував рішення талібів.

"Це створить можливості для переслідувань і зробить громадські місця небезпечними для жінок", - заявив Рахімі.

Таліби взяли під контроль територію в Афганістані у серпні 2021 року. Вони визнані терористичною організацією у багатьох країнах світу. "Талібан" оголосив Афганістан "Ісламським Еміратом", світська влада в якому перебуватиме під релігійним контролем.

Нагадаємо, у листопаді таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

3 грудня рух "Талібан" видав указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.

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