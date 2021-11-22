В Афганістані таліби заборонили показувати серіали з участю жінок

Про це повідомляє Wion.



У своїх нових "релігійних рекомендаціях" рух "Талібан" в Афганістані вимагає від державних каналів не показувати серіали та драми з участю актрис.



Також Міністерство сприяння доброчесності та запобігання пороку в афганських ЗМІ видало розпорядження, згідно з яким телевізійні журналістки зобов'язані вдягати хіджаб.



Коли в серпні таліби прийшли до влади в державі, вони обіцяли, що жінки матимуть більше свободи та прав, ніж у минулі часи. Проте наразі ситуація з правами жінок в Афганістані погіршується.

Нагадаємо, у вересні рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.

6 листопада в Афганістані застрелили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.