"Відрубування рук є вкрай необхідним для забезпечення безпеки", - "Талібан"
Рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань
Як заявив один із засновників угруповання мулла Нуруддін Турабі, таліби відрізатимуть руки й проводитимуть страти, передає Еспресо.TV.
"Ніхто не вказуватиме нам, які закони приймати. Ми будемо слідувати ісламу та слідувати Корану. Відрубування рук є вкрай необхідним для забезпечення безпеки", - наводить його слова RFI.
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Останніми тижнями в Афганістані вже застосовували так зване "покарання соромом". Щонайменше двічі чоловікам пов'язували руки, садили у відкритий кузов машини і возили по Кабулу, щоб зганьбити їх. В одному з випадків обличчя підозрюваних вимащували фарбою. У чому саме їх звинуватили, точно не відомо, проте журналісти припускають, що це могло бути покарання за крадіжки.
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Раніше таліби заявляли, що управлятимуть країною, дотримуючись законів шаріату - системи мусульманського звичаєвого права.
Довідка
Закони шаріату діють у багатьох мусульманських країнах - від Пакистану до Єгипту та Іраку. Однак тлумачення приписів залежить від держави, суспільних настроїв, впливу тих чи інших груп фундщаменталістів й не всюдли передбачає жорстокі покарання.
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