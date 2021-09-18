У Афганістані таліби не дозволили дівчатам повернутися у школи

Про це повідомляє BBC.

Сформоване талібами міністерство освіти Афганістану оголосило, що учні та вчителі чоловічої статі мають повернутися до навчання в середній школі в суботу, 18 вересня. Водночас у заяві про відновлення занять не згадується ні про учениць, ні про викладачок.

З цього випливає, що афганські дівчата поки не зможуть повернутися до навчання, а вчительки – до роботи у закладах середньої освіти.

Щоправда, офіційний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив, що відкрити школи для представниць жіночої статі нібито "планується незабаром". Він запевнив, що чиновники зараз працюють над відповідною процедурою.