В Афганістані розстріляли захисницю прав жінок
На півночі Афганістану застрелили 29-річну захисницю прав жінок й викладачку економіки Фрозан Сафі
Про це пізно ввечері у п'ятницю, 5 листопада 2021 року, повідомила лондонська газета The Guardian, передає Еспресо.TV.
"Це, вочевидь, перша відома смерть захисника прав жінок після того, як Талібан прийшов до влади майже три місяці тому", - зазначає видання.
Тіло Фрозан Сафі було ідентифіковано в морзі в місті Мазарі-Шаріф після того, як вона зникла 20 жовтня.
"Ми впізнали її за одягом. Кулі знищили її обличчя", - сказала сестра Сафі на ім'я Ріта, яка є лікарем.
"На її голові, серці, грудях, нирках і ногах були кульові поранення. Занадто багато, щоб їх порахувати", - додала Ріта.
Обручку Фрозан Сафі та сумочку забрали.
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