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В ООН заявили про посилення "ІД" в Афганістані та закликали світ до діалогу з талібами

18 листопада, 2021 четвер
11:57
Світ

Спеціальна представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави"

Про це Лайонс заявила на засідання Ради Безпеки ООН 17 листопада, передає Reuters.

Представниця ООН розповіла, що терористична організація "Ісламська Держава" активна майже у всіх 34 провінціях Афганістану, хоча раніше її діяльність обмежувалася кількома провінціями та столицею.

За даними ООН, кількість нападів "ІД" зросла до 334 цього року у порівнянні з 60 у 2020 році.

Лайонс попросила Раду ООН знайти спосіб надання фінансової допомоги Афганістану, адже 60% із 38 млн жителів країни зараз перебувають на межі голоду. Взимку очікується погіршення ситуації через нестабільну економіку та посуху.

Представниця ООН попередила, що бідність штовхатиме людей до незаконної торгівлі наркотиками, зброєю і людьми, і підвищить ризик екстремізму.

Дебора Лайонс закликала міжнародну спільноту знайти способи діалогу з талібами, щоб уникнути ізоляції Афганістану, яка загрожуватиме добробуту та безпеці жителів країни.

Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні, після виведення з держави сил міжнародної коаліції на чолі з США.

Таліби продовжують не допускати до влади інших представників суспільства та порушувати права жінок. Місія ООН регулярно отримує повідомлення про обшуки в будинках і вбивства представників попередньої влади.

  • Нагадаємо, у вересні рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.
  • У  жовтні повідомлялося, що таліби попросили США допомогти їм з вакцинацією від коронавірусу.
  • 6 листопада в Афганістані застрелили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.
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Афганістан
Талібан
ІД
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