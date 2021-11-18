В ООН заявили про посилення "ІД" в Афганістані та закликали світ до діалогу з талібами

Про це Лайонс заявила на засідання Ради Безпеки ООН 17 листопада, передає Reuters.



Представниця ООН розповіла, що терористична організація "Ісламська Держава" активна майже у всіх 34 провінціях Афганістану, хоча раніше її діяльність обмежувалася кількома провінціями та столицею.



За даними ООН, кількість нападів "ІД" зросла до 334 цього року у порівнянні з 60 у 2020 році.



Лайонс попросила Раду ООН знайти спосіб надання фінансової допомоги Афганістану, адже 60% із 38 млн жителів країни зараз перебувають на межі голоду. Взимку очікується погіршення ситуації через нестабільну економіку та посуху.



Представниця ООН попередила, що бідність штовхатиме людей до незаконної торгівлі наркотиками, зброєю і людьми, і підвищить ризик екстремізму.



Дебора Лайонс закликала міжнародну спільноту знайти способи діалогу з талібами, щоб уникнути ізоляції Афганістану, яка загрожуватиме добробуту та безпеці жителів країни.



Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні, після виведення з держави сил міжнародної коаліції на чолі з США.



Таліби продовжують не допускати до влади інших представників суспільства та порушувати права жінок. Місія ООН регулярно отримує повідомлення про обшуки в будинках і вбивства представників попередньої влади.

Нагадаємо, у вересні рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.

У жовтні повідомлялося, що таліби попросили США допомогти їм з вакцинацією від коронавірусу.

6 листопада в Афганістані застрелили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.