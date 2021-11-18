В ООН заявили про посилення "ІД" в Афганістані та закликали світ до діалогу з талібами
Спеціальна представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави"
Про це Лайонс заявила на засідання Ради Безпеки ООН 17 листопада, передає Reuters.
Представниця ООН розповіла, що терористична організація "Ісламська Держава" активна майже у всіх 34 провінціях Афганістану, хоча раніше її діяльність обмежувалася кількома провінціями та столицею.
За даними ООН, кількість нападів "ІД" зросла до 334 цього року у порівнянні з 60 у 2020 році.
Лайонс попросила Раду ООН знайти спосіб надання фінансової допомоги Афганістану, адже 60% із 38 млн жителів країни зараз перебувають на межі голоду. Взимку очікується погіршення ситуації через нестабільну економіку та посуху.
Представниця ООН попередила, що бідність штовхатиме людей до незаконної торгівлі наркотиками, зброєю і людьми, і підвищить ризик екстремізму.
Дебора Лайонс закликала міжнародну спільноту знайти способи діалогу з талібами, щоб уникнути ізоляції Афганістану, яка загрожуватиме добробуту та безпеці жителів країни.
Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні, після виведення з держави сил міжнародної коаліції на чолі з США.
Таліби продовжують не допускати до влади інших представників суспільства та порушувати права жінок. Місія ООН регулярно отримує повідомлення про обшуки в будинках і вбивства представників попередньої влади.
- Нагадаємо, у вересні рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.
- У жовтні повідомлялося, що таліби попросили США допомогти їм з вакцинацією від коронавірусу.
- 6 листопада в Афганістані застрелили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.35
Купівля 26.35Продаж 26.59
-
EUR
Купівля 29.79Продаж 30.21
- Актуальне
- Важливе