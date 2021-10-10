Таліби просять США допомогти їм з вакцинацією

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Ми чітко сказали їм, що спроба дестабілізувати уряд в Афганістані нікому не принесе користі", - заявив афганському інформаційному агентству Bakhtar Амір Хан Моттакі, призначений талібами виконувачем обов'язки міністра закордонних справ у тимчасовому уряді країни.



Його слова наводить Інтерфакс-Україна.

Моттакі зазначив, що дестабілізація "може привести до проблем для народу", а також наголосив, що Афганістану слід надати допомогу в кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Він зробив цю заяву за підсумками зустрічі з американськими представниками в столиці Катару, місті Доха.

Американську делегацію очолює заступник директора ЦРУ Девід Коен, до її складу входять також заступник спецпредставника Держдепу щодо Афганістану Том Вест і представник Агентства США з міжнародного розвитку.





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