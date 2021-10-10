Таліби просять США допомогти їм з вакцинацією
Рух "Талібан" попередив офіційний Вашингтон, що будь-яке штучне ослаблення їх уряду може викликати "проблеми для народу", й натомість Сполучених Штатам краще допомогти Кабулу з антикоронавірусною вакциною
Подробиці наводить Еспресо.TV.
"Ми чітко сказали їм, що спроба дестабілізувати уряд в Афганістані нікому не принесе користі", - заявив афганському інформаційному агентству Bakhtar Амір Хан Моттакі, призначений талібами виконувачем обов'язки міністра закордонних справ у тимчасовому уряді країни.
Його слова наводить Інтерфакс-Україна.
Моттакі зазначив, що дестабілізація "може привести до проблем для народу", а також наголосив, що Афганістану слід надати допомогу в кампанії вакцинації проти коронавірусу.
Він зробив цю заяву за підсумками зустрічі з американськими представниками в столиці Катару, місті Доха.
Американську делегацію очолює заступник директора ЦРУ Девід Коен, до її складу входять також заступник спецпредставника Держдепу щодо Афганістану Том Вест і представник Агентства США з міжнародного розвитку.
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