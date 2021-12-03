Таліби видали новий указ в Афганістані: забороняє насильні шлюби, але не згадує питання освіти жінок

Про це повідомляє Reuters.



"Жінка - це не власність, а благородна і вільна людина; ніхто не може віддати її нікому в обмін на мир... або щоб покласти край ворожнечі", - йдеться в указі "Талібану", який оприлюднив офіційний представник руху Забіулла Муджахід.



Викладені в указі правила вказують, що жінки не можуть бути примушеними до шлюбу, а вдови повинні мати частку в власності свого покійного чоловіка. Суди мають враховувати правила при прийнятті рішень, а міністерства у справах релігійних справ та інформації мусять сприяти дотриманню цих норм.



Видання зазначає, що таліби вводять нові правила під тиском міжнародної спільноти, яка здебільшого заморозила кошти для Афганістану та зробила права жінок ключовою умовою майбутньої співпраці з державою.



Однак в указі не згадується про те, що афганські жінки можуть працювати поза домом або мати доступ до закладів освіти.



Будучи при владі в країні з 1996 по 2001 рік, "Талібан" забороняв жінкам виходити з дому без родича-чоловіка та повністю закритого обличчя та голови, а дівчатам - здобувати освіту.



Таліби стверджуть, що порядки змінилися, і в деяких провінціях дозволили відкривати середні школи для дівчат, але жінки та правозахисники залишаються скептично налаштованими.

Нагадаємо, у вересні рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.

6 листопада в Афганістані застрелили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.

17 листопада представниця ООН в Афганістані Дебора Лайонс попередила про можливість гуманітарної катастрофи в Афганістані та посилення активності терористів "Ісламської Держави", закликавши міжнародну спільноту до діалогу з талібами.

Також таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.