Таліби заборонили жінкам Афганістану навчатися в університетах

Про це повідомили в Associated Press.

Таліби, які перебувають при владі Афганістану, заборонили студенткам відвідувати університети. Рішення набуло чинності негайно згідно з останнім указом, який порушує права та свободи жінок.

В AP зазначають: попри початкові обіцянки талібів запровадити більш помірковані правила, вони широко впровадили своє суворе тлумачення ісламського права, або шаріату.

Рішення було оголошено після засідання уряду. У листі, опублікованому речником міністерства вищої освіти Зіауллою Хашмі, приватним і державним університетам наказано якнайшвидше запровадити заборону та повідомити міністерство, коли заборона набере чинності.

Журналісти стверджують, що рішення зашкодить зусиллям Талібану отримати визнання з боку потенційних міжнародних донорів у той час, коли країна загрузла в гуманітарній кризі, яка погіршується.

Як відомо, заборона на вступ дівчат до університету настала через кілька тижнів після того, як вони склали випускні іспити, навіть попри те, що їм було заборонено відвідувати аудиторії.

Нагадаємо, Талібан був усунений у 2001 році очолюваною США коаліцією. Однак рух повернувся до влади у 2021 році.

У вересні 2021 рух "Талібан" оголосив про повернення в Афганістані практики тілесних покарань.

3 грудня минулого року таліби видали указ, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди. Однак у документі не регулювалося питання здобуття освіти жінками. Пізніше рух заборонив жінкам країни подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 км. Також таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.

У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку.

Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.

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