Таліби наказали закрити всі салони краси в Афганістані
В Афганістані адміністрація Талібану наказала закрити всі салони краси для жінок упродовж місяця, в межах чергового обмеження доступу афганських жінок до громадських місць
Про це інформує Reuters.
Речник міністерства пропаганди чеснот і запобігання порокам повідомив, що власники зобов'язані закрити всі салони краси впродовж місяця.
Салони краси з'явилися в Кабулі й інших афганських містах через кілька місяців після того, як талібів відсторонили від влади наприкінці 2001 року. Після повернення ісламістів у 2021 переважна частина салонів залишалася працювати, але з завішеними вікнами та вивісками, надаючи деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам - послуги.
Становище жінок в Афганістані після повернення Талібану до влади
20 грудня 2022 року рух "Талібан" заборонив студенткам відвідувати університети, рішення набуло чинності після засідання афганського уряду. Пізніше таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях. Своє рішення вони пояснили тим, що деякі з жінок "не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду". Після цього речниця Європейської служби зовнішніх справ Набіла Массралі засудила таку заборону.
У березні 2022 року Талібан вирішив не відкривати в Афганістані школи для дівчат старше середнього шкільного віку. Також цей рух зобов’язав жінок не з’являтися на вулиці та в громадських місцях без паранджі.
Іноземні уряди та посадовці ООН засудили посилення обмежень щодо жінок та заявили, що такі дії перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації Талібану.
8 березня ООН заявила, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат. Там зазначили, що нові правителі Афганістану продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома". Водночас адміністрація талібів заявила, що поважає права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.
29 квітня у столиці Афганістану Кабулі жінки вийшли на протести, щоб напередодні саміту ООН закликати інші країни офіційно не визнавати уряд Талібану. Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки.
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