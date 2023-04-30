Афганські жінки вийшли на протести проти визнання влади Талібану

Про це інформує Alarabiya News.

У суботу близько 25 жінок пройшли ходою житловим районом Кабулу. Це відбулося напередодні саміту ООН в Досі, під час якого, за словами організації, буде обговорюватися "тривалий шлях уперед" для Афганістану.

Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки. Учасники ходи скандували "Визнання Талібану - порушення прав жінок".

"Афганці - заручники Талібану. Ми будемо боротися, ми помремо, ми заберемо свої права", - скандували жінки.

Наразі Талібан не визнаний легітимним урядом жодною з держав після того, як захопив владу після виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану у 2021 році. Відтоді в країні протестувальників, які виступали проти обмежень на права жінок, били або затримували. Сили безпеки розганяли протестні акції.