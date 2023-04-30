Афганські жінки вийшли на протести проти визнання влади Талібану
У суботу, 29 квітня, у столиці Афганістану Кабулі жінки вийшли на протести, щоб напередодні саміту ООН наступного тижня закликати інші країни офіційно не визнавати уряд Талібану
Про це інформує Alarabiya News.
У суботу близько 25 жінок пройшли ходою житловим районом Кабулу. Це відбулося напередодні саміту ООН в Досі, під час якого, за словами організації, буде обговорюватися "тривалий шлях уперед" для Афганістану.
Марш тривав не більше 10 хвилин і пройшов без зіткнень із силами безпеки. Учасники ходи скандували "Визнання Талібану - порушення прав жінок".
"Афганці - заручники Талібану. Ми будемо боротися, ми помремо, ми заберемо свої права", - скандували жінки.
Наразі Талібан не визнаний легітимним урядом жодною з держав після того, як захопив владу після виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану у 2021 році. Відтоді в країні протестувальників, які виступали проти обмежень на права жінок, били або затримували. Сили безпеки розганяли протестні акції.
- 26 квітня офіційні особи США заявили, що Талібан вбив керівника терористичної організації "Ісламська держава", якого звинувачують у плануванні вибуху в аеропорті Кабула у 2021 році.
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