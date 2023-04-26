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Таліби вбили лідера "Ісламської держави", причетного до вибуху в аеропорті Кабула у 2021 році

26 квітня, 2023 середа
13:31
Світ

Офіційні особи США заявили, що Талібан вбив керівника терористичної організації "Ісламська держава", якого звинувачують у плануванні вибуху в аеропорті Кабула у 2021 році

Про це пише ВВС.

У вибуху, що стався у серпні 2021 року, загинуло 170 мирних жителів і 13 американських солдатів. Він стався саме тоді, коли люди намагалися втекти з країни після захоплення влади Талібаном.

Повідомляється, що терорист був вбитий декілька тижнів назад, але знадобився час, щоб підтвердити його смерть. Ім'я злочинця не розголошується. Попри це, додаткових деталей про причетність загиблого до теракту в Кабулі США не називає. 

"Експерти в уряді дуже впевнені, що ця людина… справді була ключовою особою, відповідальною за вибух", - сказав CBS високопоставлений чиновник США.

Згідно з повідомленням New York Times, США дізналися про смерть терориста на початку квітня.

Довідково. Вибух стався близько 18:00 26 серпня 2021 року біля воріт Abbey Gate в аеропорту Кабула. Терорист-смертник увійшов до натовпу, який чекав біля воріт, сподіваючись, що їх приймуть на евакуаційний рейс з Афганістану.

Афганістан
терорист
тероризм
Талібан
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