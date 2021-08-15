Афганський президент Гані віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану, - Al Jazeera
Як і передбачалося, світський президент Афганістану Ашраф Гані мирно передав повноваження
Після цього він вилетів до сусіднього Таджикістану, передає Еспресо.TV.
Інформацію розповсюдив арабський телеканал Al Jazeera.
Її також підтверджують Al Arabia та Reuters.
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Додаткові подробиці в спілкуванні з журналістами таджицької інформагенції Asia-Plus наводить Саджаді Нурістані, чиновник з апарату Гані.
За словами Нурістані, Ашрафа Гані супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб та керівник його адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.
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Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але в яку саме, наразі не відомо.
- Тим часом в підкореній Талібаном країні та її столиці відсьогодні впроваджуються жорсткі норми шаріату.
- Зокрема, перше, що відразу помітили журналісти, так це зафарбовування реклами із відкритими жіночими обличчями.
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