Афганський президент Гані віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану, - Al Jazeera

Після цього він вилетів до сусіднього Таджикістану, передає Еспресо.TV.



Інформацію розповсюдив арабський телеканал Al Jazeera.



Її також підтверджують Al Arabia та Reuters.



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Додаткові подробиці в спілкуванні з журналістами таджицької інформагенції Asia-Plus наводить Саджаді Нурістані, чиновник з апарату Гані.



За словами Нурістані, Ашрафа Гані супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб та керівник його адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.



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Нурістані зазначив, що після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але в яку саме, наразі не відомо.

Тим часом в підкореній Талібаном країні та її столиці відсьогодні впроваджуються жорсткі норми шаріату.

Зокрема, перше, що відразу помітили журналісти, так це зафарбовування реклами із відкритими жіночими обличчями.



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