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Головна Світ В Кабулі вже замальовують рекламу, де є жіночі обличчя. Фотофакт

В Кабулі вже замальовують рекламу, де є жіночі обличчя. Фотофакт

15 серпня, 2021 неділя
15:30
Світ

Керівник афганської служби новин Tolo News Лотфуллах Наджафізада у неділю, 15 серпня 2021 року, опублікував свідчення нових підходів до рекламних зображень у Кабулі

Це фото маляра, який замальовує білою фарбою вітрини салону весільних суконь з великими зображеннями жінок у вітринах, передає Еспресо.TV.

Сам салон, як можна побачити, зачинено.

"Останнім часом, коли таліби просувалися на Кабул, молоді жінки в місті просили допомоги", - зазначає з цього приводу BBC News.

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До 2002 року, коли таліби контролювали Афганістан, бойовики практикували версію шаріату, яка передбачала каменування за зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку та заборону дівчатам старше 12 років відвідувати школи.

Сьогодні Талібан заявив, що рішення про те, чи застосовувати подібні покарання, буде "за судами".

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Натомість відомості із районів, які таліби захопили останніми днями, свідчать про те, що жінкам вже не дозволяють виходити з дому без супроводу особи чоловічої статі, і що деяким жінкам - працівницям підприємств та установ повідомили про "перенесення" їхнього робочого місця.


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