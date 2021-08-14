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Головна Світ До катастрофи у Афганістані призвела політика Байдена, - аналітик CNN

До катастрофи у Афганістані призвела політика Байдена, - аналітик CNN

14 серпня, 2021 субота
22:28
Світ

"Байден заслуговує на звинувачення за розгром в Афганістані". З таким заголовком вийшов матеріал Пітера Бергена (Peter Bergen), аналітика з питань національної безпеки американської телекомпанії CNN

За словами Бергена, у Афганістані нині почитаються точно такі ж небажані процеси, що і в Іраку після виведення військ США з країни наприкінці 2011 року. Тоді там армія бойовиків "ІДІЛ" вже була лише за кілька миль від воріт Багдаду і загарбала майже всю північну частину країни, разом з багатьма великим містами, розповідає Еспресо.TV.

"У 2014 році, після того, як "ІДІЛ" почала етнічні чистки в Іраку та вбивала американських журналістів та працівників гуманітарної допомоги, тодішній президент Барак Обама скасував це рішення і надіслав додаткову військову підтримку - збільшивши присутність американських військ до 2900", - йдеться в статті, переклад якої українською мовою є на Мілітарному порталі.



В обох випадках, наголошує Берген, причиною негараздів були і є особисті рішення Байдена як політика.

Відтоді як Байден оголосив про повне виведення США у квітні, таліби захопили вже більше половини з 34 столиць провінцій Афганістану, і знаходяться у менш як сотні кілометрів від Кабулу та контролює найважливіший автошлях країни - шосе Кабул - Кандагар.

"Талібан контролює більшість території Північного Афганістану, далеко від своїх традиційних опорних пунктів на півдні та сході країни, що свідчить про добре продуману військову стратегію... Так само як "ІДІЛ" в Іраку, таліби також атакують в’язниці по всьому Афганістану і звільняють ув’язнених бойовиків, які приєднуються до них і підсилюють їхні сили", - зазначає Пітер Берген.

Дипломатичні зусилля щодо мирних домовленостей з талібами, аналітик називає "фантазіями". Ймовірність досягнути такої угоди ним оцінюється як нульова.

"Ця перемога джихадистів, для світового джихадистського руху буде такою ж значною, як успіхи "ІДІЛ" в Іраку та Сирії. Так само, як і того разу, багато тисяч іноземних бойовиків які стали на шлях войовничого джихаду, швидше за все, прибудуть до Афганістану, щоб приєднатися до переможних “святих воїнів” і пройти військову підготовку", - попереджає експерт CNN.

Вони приєднаються до 10 000 іноземних бойовиків, які вже базуються в Афганістані з 20 різних іноземних джихадистських груп, включаючно із "Аль-Каїдою" та "ІДІЛ".

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