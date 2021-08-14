У президента Афганістану формують групу перемовників з Талібаном

Про це із посиланням на його пресслужбу повідомив ввечері провідний афганський інформаційний сайт TOLOnews, передає Еспресо.TV.



Учасники зустрічі домовилися призначити авторитетну групу для ведення перемовин з Талібаном від імені Ісламської Республіки Афганістан.



"У заяві не уточнюється характер відповідальності, яка буде покладена на команду, але аналітики кажуть, що це може просунути плани щодо подолання поточної ситуації шляхом припинення вогню та тимчасової стабілізації", - зазначає зі свого боку TOLOnews.



Як наголошується, напередодні цієї зустрічі з Ашрафом Гані група впливових афганських політичних лідерів багато годин зустрічалася за зачиненими дверима під головуванням впливового експрем'єра Абдулли Абдулли щоб обговорити можливий план створення тимчасового уряду.



Окрім того, за даними джерел видання минулого тижня Абдулла знову був у місті Доха, столиці Катара.



В липні перемовники з Кабулу на чолі колишнім афганським президентом Хамідом Карзаєм, за даними журналістів, вже зустрічалася там з посланцями талібів.



Тим часом військові колони талібів продовжують впевнений рух на Кабул, констатують світові інформагенції.





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