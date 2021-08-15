Панування Талібану починається зі страт і примусових шлюбів, - The Wall Street Journal

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal про життя на нещодавно зайнятих цим рухом афганських територіях, інформує Еспресо.TV.

"Дедалі більше афганців стають свідками неспровокованих нападів на мирних жителів та розстрілів полонених солдатів. Крім того, за їхніми словами, командири талібів вимагали від громад передати незаміжніх жінок, щоб вони стали "дружинами" їхніх бійців.



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Зрозуміло, що офіційні представники талібів заперечують страту афганських військових, які здалися, політичних в’язнів та примушення жінок вступати в шлюб. За їх словами, такі дії суперечать правилам ісламу та порушують культурні традиції. І це правда - іслам дійсно не вітає насильство, але це заважало талібам скоювати злочини ще 20 років тому, так само як і зараз", - зазначається у матеріалі, переклад якого наведено українським порталом Мілітарний.







На підтвердження таких тверджень WSJ наводить свідчення реальних людей (з іменами, прізвищами, а в окремих випадках і фотографіми), що стали жертвами терору з боку нової афганської влади. Це представники інших релігійних течій всередині ісламу, жінки, люди зі світської адміністрації.



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Окрім того, очільниця Незалежної комісії з прав людини в Афганістані Шахарзад Акбар заявила про збільшення відомих фактів страти полонених солдат.



"Існує (з боку Талібану - ред.) абсолютна зневага до міжнародного гуманітарного права”, - сказала вона.



"Я найбільше занепокоєна тим, що це стане шаблоном, який буде постійно повторюватися", - наголосила правозахисниця.



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До того ж, у багатьох нещодавно підкорених районах Талібан впровадив жорсткі обмеження на рух жінок, не дозволяючи їм виходити з дому без родичів чоловічої статі та зобов’язуючи їх носити паранджу, кажуть місцеві жителі, повідомляючи про таке по телефону. Чоловікам таліби наказують ходити до мечеті на молитву п’ять разів на день.

В місті Герат заборонили вчитися і відправили до дому жінок, які відвідували місцевий університет.

Є й такий випадок: після того, як повстанці наприкінці червня захопили район Рустак у північній провінції Тахар, старший місцевий діяч талібів звернувся до мешканців під час молитви у п’ятницю. За словами одного з місцевих жителів, усі дівчата віком від 15 років та вдови віком до 40 років повинні бути одружені з воїнами "Талібану".





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