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Президент Афганістану готується скласти повноваження. До нього прийшли посланці талібів, - Al Arabiya

15 серпня, 2021 неділя
12:52
Світ

Світський президент Афганістану Ашраф Гані відмовиться від посади

Про це із посиланням на власні джерела передає телевізійний канал Al Arabiya, інформує Еспресо.TV.

За даними телеканалу, це має статися "протягом наступних кількох годин".

Причина - поступовий перехід Кабулу під владу фундаменталістського руху Талібан.

Наразі до нього вирушили представники нового політичного режиму.

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Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ Афганістану, влада буде передана мирно, без бою.

Таліби теж стверджують, що не мають наміру комусь мститися й обіцяють прощення колишнім урядовцям та військовослужбовцям.

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Американські дипломати були евакуйовані з посольства на гелікоптері.

За словами представника НАТО, кількох співробітників ЄС також було переміщено до неназваногобезпечного місця в Кабулі.

Британія теж заявила, що евакуює з країни власних дипломатів і громадян.

З іншого боку, Росія не має наміру вивозити своїх офіційних осіб з Кабула.

  • Делегація Талібану, нагадаємо, нещодавно відвідала Москву, що викликало неабиякий міжнародний скандал.

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Афганістан
Талібан
Кабул
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