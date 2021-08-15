Президент Афганістану готується скласти повноваження. До нього прийшли посланці талібів, - Al Arabiya

Про це із посиланням на власні джерела передає телевізійний канал Al Arabiya, інформує Еспресо.TV.



За даними телеканалу, це має статися "протягом наступних кількох годин".



Причина - поступовий перехід Кабулу під владу фундаменталістського руху Талібан.



Наразі до нього вирушили представники нового політичного режиму.



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Згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ Афганістану, влада буде передана мирно, без бою.



Таліби теж стверджують, що не мають наміру комусь мститися й обіцяють прощення колишнім урядовцям та військовослужбовцям.



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Американські дипломати були евакуйовані з посольства на гелікоптері.



За словами представника НАТО, кількох співробітників ЄС також було переміщено до неназваногобезпечного місця в Кабулі.



Британія теж заявила, що евакуює з країни власних дипломатів і громадян.



З іншого боку, Росія не має наміру вивозити своїх офіційних осіб з Кабула.

Делегація Талібану, нагадаємо, нещодавно відвідала Москву, що викликало неабиякий міжнародний скандал.