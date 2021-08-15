Аеропорт Кабулу обстрілюють

Про це попереджає посольство Сполучених Штатів Америки в Афганістані, що просить враховувати дану обставину тим, хто зараз збирається вилетіти з країни, передає Еспресо.TV.



"Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, зокрема, в аеропорту. Є повідомлення про ведення по ньому вогню, тому ми інструктуємо громадянам США лишатися на місці", - йдеться у повідомленні.



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Бажаючих оформити в посольстві виїздні документи просять це робити онлайн.



Є також наразі не підтверджені повідомлення з місця подій про нібито обстріл летовища.



Там зараз перебувають дипломати США та країн Європи, а також обмежений іноземний контигент та група біженців.

Нагадаємо, світський президент Афганістану Ашраф Гані мирно віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану.





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