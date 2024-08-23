Афганський рух "Талібан" заборонив жінкам у публічних місцях говорити й показувати обличчя
Верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях
Про це повідомляє Associated Press.
Талібан у 2021 році створив міністерство "пропаганди чеснот та запобігання пороку", яке нещодавно оприлюднило закони, схвалені лідером руху.
Інформаційне агентство ознайомилося зі 114-сторінковим документом талібів, у якому зазначені 35 статті. AP підкреслює, що він є першою офіційною декларацією законів "про пороки та чесноти" у державі.
Відповідно до закону, жінки зобовʼязані прикривати своє тіло в публічних місцях: одяг не має бути тонким, обтягуючим чи коротким. Також стаття 13 документа говорить, що "покриття для обличчя (жінки, - ред.) має важливе значення, щоб уникнути спокуси інших".
Жінкам також заборонили говорити на публіці й дивитися на чоловіків, з якими вони не є родичами чи одруженими, і навпаки.
Водночас закони дозволяють владі регулювати поведінку афганців та застосовувати покарання, серед яких - арешт.
- 24 січня ООН повідомляла, що рух "Талібан" обмежує доступ афганських жінок до роботи, подорожей і медичних послуг, якщо вони незаміжні або не мають опікуна.
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