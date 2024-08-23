Афганський рух "Талібан" заборонив жінкам у публічних місцях говорити й показувати обличчя

Про це повідомляє Associated Press.

Талібан у 2021 році створив міністерство "пропаганди чеснот та запобігання пороку", яке нещодавно оприлюднило закони, схвалені лідером руху.

Інформаційне агентство ознайомилося зі 114-сторінковим документом талібів, у якому зазначені 35 статті. AP підкреслює, що він є першою офіційною декларацією законів "про пороки та чесноти" у державі.

Відповідно до закону, жінки зобовʼязані прикривати своє тіло в публічних місцях: одяг не має бути тонким, обтягуючим чи коротким. Також стаття 13 документа говорить, що "покриття для обличчя (жінки, - ред.) має важливе значення, щоб уникнути спокуси інших".

Жінкам також заборонили говорити на публіці й дивитися на чоловіків, з якими вони не є родичами чи одруженими, і навпаки.

Водночас закони дозволяють владі регулювати поведінку афганців та застосовувати покарання, серед яких - арешт.