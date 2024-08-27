Євросоюз обурений через нові заборони "Талібану" для афганських жінок
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив нові закони "Талібану", які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях
Про це він написав у Х.
За словами європейського дипломата, нові закони "Талібану" фактично позбавляють афганських жінок їх фундаментального права на свободу вираження поглядів.
"Це останнє рішення є ще одним серйозним ударом, який підриває права афганських жінок і дівчат, з яким ми не можемо миритися", - заявив Боррель.
Він також закликав талібів "покласти край цим систематичним насильствам щодо афганських жінок і дівчат, які можуть бути рівнозначні переслідуванням за ознакою статі", що є злочином проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
- Верховний лідер афганського руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада схвалив закони, які забороняють жінкам говорити й показувати свої обличчя в громадських місцях.
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