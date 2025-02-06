На Полтавщині матері оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженого сина
У Миргородському районі Полтавської області жінка, після того, як народила сина, накинула на нього мокрий одяг, унаслідок чого він помер. Жінці оголосили підозру в умисному вбивстві
Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 31 січня цього року вранці жінка за місцем проживання народила хлопчика. Після пологів вона накидала на новонародженого мокрий одяг, чим обмежила немовляті доступ повітря. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок асфіксії", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що жінка не перебувала на обліку у зв'язку вагітністю. Народжувала вона удома, попри те, що на момент настання пологів мала можливість звернутися до медичного закладу.
Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
У прокуратурі також додали, що 34-річна підозрювана є багатодітною матір'ю.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше у Київській області поліція розшукала батька та матір, які залишили новонароджену дитину у сумці на вулиці: їм оголосили підозру.
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