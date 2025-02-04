Батькам, які на Київщині залишили новонароджену дитину у сумці на вулиці, оголосили підозру

Про це інформує поліція Київщини.

Вказано, що матір та батька дитини, які 2 січня залишили немовля на одній із вулиць Богуслава, вдалося розшукати завдяки небайдужим громадянам.

У поліції розповіли, що коли жінка почала народжувати, вони з чоловіком не звернулися до медичного закладу за кваліфікованою допомогою лікарів, хоча мали таку можливість.

"На Обухівщині 36-річна вагітна жінка без належних санітарних умов в будинку народила хлопчика, а 67-річний біологічний батько, який був присутній при пологах, самостійно перерізав пуповину. Надалі, діючи за попередньою змовою, батьки загорнули новонародженого у постільну білизну та поклали в клітчасту сумку. На автомобілі вони вивезли немовля у місто Богуслав та залишили у безпорадному, небезпечному для життя стані на вулиці біля одного з приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Зараз дитина перебуває у безпеці.

Батькам оголосили підозру за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.