"Я відчула себе королевою стрибків": Магучіх заявила, що збирається встановити ще один світовий рекорд
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вважає, що ключем до успіху під час минулого сезону була зміна техніки, далі у її планах - ще один світовий рекорд
Про це повідомляє World Athletics.
"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків", - каже Ярослава Магучіх.
За словами легкоатлетки, вона не думає про якийсь тиск, а хоче вдосконалюватися і приносити задоволення вболівальникам, які за нею спостерігають.
- У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.
- У результаті Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році. Українка стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics.
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