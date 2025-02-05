"Я відчула себе королевою стрибків": Магучіх заявила, що збирається встановити ще один світовий рекорд

Про це повідомляє World Athletics.

"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків", - каже Ярослава Магучіх.

За словами легкоатлетки, вона не думає про якийсь тиск, а хоче вдосконалюватися і приносити задоволення вболівальникам, які за нею спостерігають.